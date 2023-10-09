Стала известна дата выдачи пайков белгородским школьникам

Posted Сегодня, 19:17
Published Сегодня, 19:17
Modified Сегодня, 19:17
Updated Сегодня, 19:17
Главу региона спросили, когда же детям, которые обучаются в онлайн-формате, выдадут продуктовые пайки за сентябрь. Вячеслав Гладков ответил, что процесс проходит в плановом режиме. Продовольственные пайки родители получат в период с 11 по 16 октября.
Напомним, летом 2023 года жители приграничных населённых пунктов тоже получали продовольственные пайки весом по 9 кг. Выдача гуманитарной помощи началась 16 июня. Наборы состояли из продуктов длительного хранения: сахара, муки, макарон, круп, консервов, кондитерских изделий и подсолнечного масла.