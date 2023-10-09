Стала известна дата выдачи пайков белгородским школьникам

Главу региона спросили, когда же детям, которые обучаются в онлайн-формате, выдадут продуктовые пайки за сентябрь. Вячеслав Гладков ответил, что процесс проходит в плановом режиме. Продовольственные пайки родители получат в период с 11 по 16 октября.