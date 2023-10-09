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Пайки белгородским школьникам на дистанте начнут выдавать 11 октября

Стала известна дата выдачи пайков белгородским школьникам

9 октября 2023, 19:17
Фото: Bel.ru

Пайки белгородским школьникам на дистанте начнут выдавать 11 октября

В прямом эфире 9 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал даты выдачи продовольственных пайков школьникам, которые учатся на дистанте.

Главу региона спросили, когда же детям, которые обучаются в онлайн-формате, выдадут продуктовые пайки за сентябрь. Вячеслав Гладков ответил, что процесс проходит в плановом режиме. Продовольственные пайки родители получат в период с 11 по 16 октября.

Напомним, летом 2023 года жители приграничных населённых пунктов тоже получали продовольственные пайки весом по 9 кг. Выдача гуманитарной помощи началась 16 июня. Наборы состояли из продуктов длительного хранения: сахара, муки, макарон, круп, консервов, кондитерских изделий и подсолнечного масла.

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#Белгородская область#Школьники#Белгород#Вячеслав Гладков#Онлайн-обучение#Продуктовые наборы#Сухпайки#Милена Фишер
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