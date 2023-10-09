Средств и так не хватает: в Белгороде проведут расследование по неусвоенным 200 млн

В конце августа и в середине сентября, рассказала Оксана Козлитина, по десяти объектам социально-культурной сферы и одной котельной Шебекинского городского округа выделены средства из резервного фонда. Это порядка 200 миллионов рублей. На данный момент контракты заключены только по трём объектам на сумму 80 миллионов рублей. Также на прошлой неделе по одному объекту прошла проплата в 8 миллионов рублей. Губернатор поинтересовался у главы администрации Шебекинского городского округа, когда будут заключены необходимые документы на оставшуюся сумму. Владимир Жданов ответил, что из оставшихся объектов от администрации округа — только котельная. В Шебекино начинается отопительный сезон, за исключением двух сооружений, с которыми не заключен контракт. До конца первой декады ноября придёт необходимое оборудование, пересказал Вячеслав Гладков утренний разговор об упомянутой котельной, и задал вопрос об оставшейся неосвоенной сумме: