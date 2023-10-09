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Прогресс в восстановлении социальных объектов в Белгородской области и неосвоенный бюджет

Средств и так не хватает: в Белгороде проведут расследование по неусвоенным 200 млн

9 октября 2023, 10:44
Фото: 1MI
Прогресс в восстановлении социальных объектов в Белгородской области и неосвоенный бюджет

В Белгородской области возникли проблемы с распределением резервного фонда

Власти Белгородской области выделили около 200 миллионов рублей из резерва для восстановления. Однако далеко не все контракта были заключены до настоящего времени. Губернатор выразил недовольство и пообещал аннулировать оставшиеся средства, если проблема не будет решена в ближайшее время.
Сюжет
Деньги

В конце августа и в середине сентября, рассказала Оксана Козлитина, по десяти объектам социально-культурной сферы и одной котельной Шебекинского городского округа выделены средства из резервного фонда. Это порядка 200 миллионов рублей. На данный момент контракты заключены только по трём объектам на сумму 80 миллионов рублей. Также на прошлой неделе по одному объекту прошла проплата в 8 миллионов рублей. Губернатор поинтересовался у главы администрации Шебекинского городского округа, когда будут заключены необходимые документы на оставшуюся сумму. Владимир Жданов ответил, что из оставшихся объектов от администрации округа — только котельная. В Шебекино начинается отопительный сезон, за исключением двух сооружений, с которыми не заключен контракт. До конца первой декады ноября придёт необходимое оборудование, пересказал Вячеслав Гладков утренний разговор об упомянутой котельной, и задал вопрос об оставшейся неосвоенной сумме:

«Как тогда запустить объект, по которому оказывается, больше ста миллионов не освоено? Поясните.»

Однако, глава администрации поделился, что другие сооружения — «не наши объекты», поэтому процесс заключения контрактов муниципалитет не ведёт. А вот документация по котельной уже находится в министерстве финансов. Оксана Козлитина попыталась объяснить ситуацию.

Я говорю о бюджетных ассигнованиях, которые мы выделили из резервного фонда. О том, что деньги выделены в конце августа. Не о заключении контрактов.
Оксана Козлитина, министр строительства Белгородской области.

Губернатор предложил аннулировать неосвоенные деньги. Т.к. отопление по округу уже запускается, значит они не нужны, посчитал он. Также под вопросом осталось обращение Жданова о финансовой потребности и согласование её объёма Алексеем Ботвиньевым, министром жилищно-коммунального хозяйства области. Встал вопрос о сроках, необходимых для закрытия оставшейся суммы. Владимир Жданов пояснил:

Мы заключили контракт на 75 миллионов, а на 82 миллиона — управление капитального строительства области, которое и заключает остальные контракты по поводу областных объектов. Мы на свои заключили.
Владимир Жданов, глава администрации Шебекинского городского округа

Как оказалось, из 10 объектов соцкульта только три относятся к Шебекино. По ним уже заключены контракты. Оставшиеся контракты — подведомтсвенные управлению капитального строительства Белгородской области. Об этом рассказала министр строительства и сообщила, что заключение контрактов по шести объектам здравоохранения ожидается в течение этой недели.

«Есть лимиты — конец года. А вы потом придёте и скажете, что не сможете освоить эти деньги. Из резервного фонда выделили средства, которых и там так не хватает. Вы не можете в течение двух месяцев заключить контракты и не можете забрать деньги. Если до конца недели не решится проблема, то мы принимаем решение об аннулировании и распределим эти деньги на восстановление объектов, готовых по проектно-сметной документации экспертизы и с заключёнными договорами, » — отчитал Вячеслав Гладков.

Оксана Козлитина сообщила о будущей договорённости по заключению контрактов в этот четверг. Утром четверга Вячеслав Гладков ожидает отчитавшихся чиновников с информацией о контрактах и графиком платежей. Елене Лобас предстоит провести служебное расследование. По его данным, в правительстве области обсудят решение по остаткам средств или отсутствию платежей, если такие будут обнаружены. Заместитель начальника отдела учёта и отчётности исполнения бюджета также выступит с предложениями в случае подобного неисполнения. Также ожидается отчёт по всем котельным и по использованию 17 миллионов, которые были направлены ранее, с подтверждающими документами от министерства финансов.

Восстановление социальных объектов в Белгородской области после повреждений контуров продолжается, однако пока не все объекты прошли экспертизу. На данный момент в работе находится 71 дом, однако прогресс в восстановлении вызвал недовольство, а его окончание требуется к концу года.

Также губернатора не устроил отчёт Андрея Иконникова на еженедельном совещании правительства региона. Он доложил, что четыре больницы региона имеют отрицательную динамику по количеству устроившихся и уволившихся медработников. Такой отчёт, как и количество выпускников, вышедших на работу не понравился губернатору.

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#Деньги#Общество#Белгородская область#Экономика#Здравоохранение#Шебекино#Отопление#Новости Белгорода#Контракты#Татьяна Лукащева#Служебное расследование
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