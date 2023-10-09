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Шебекинцы остались без закрытого теплового контура в холода

Шебекинцы остались без закрытого теплового контура в холода

9 октября 2023, 17:45
Фото: 1MI
Речь идёт о некоторых жителях села Новая Таволжанка. Из-за обстрелов строители не могут восстановить все улицы, некоторые из них остаются слишком опасными.

В Белгородской области довольно резко наступило похолодание, а вместе с тем начались вопросы о незакрытом тепловом контуре. Обещали все работы выполнить до холодов, но все — не получилось. И проблема отнюдь не в правительстве региона и строителях, а в том, что в некоторых местах обстрелы продолжаются. В частности, речь идёт о домах на улице Песчаной в Новой Таволжанке Шебекинского округа.

«Подрядчик ехать не хочет, но официального запрета на въезд к нам нет. Почему жить нам здесь не опасно, а восстанавливать — опасно?», — написал губернатору Андрей.

Губернатор ответил, что шебекинец сам должен понимать, почему дома на этой улице временно не восстанавливают — из-за обстрелов, которые могут стать причиной смерти строительных бригад.

К сожалению, у нас есть погибшие среди строителей, которые восстанавливали дома. Выгонять строительные организации на место, чтобы гибли люди, неправильно — на это никто никогда не пойдёт. Мы сможем восстанавливать там, где жизнь людей не подвергается опасности.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Прокомментировал ситуацию и глава Шебекинского округа Владимир Жданов. Он заявил, что в обязательном порядке восстановят все дома, как и обещали. Но пока что оперативная обстановка не позволяет проводить восстановительные работы на улице Песчаной в Новой Таволжанке — слишком велик риск прилётов.

Обстановка не позволяет строителям зайти на некоторые улицы в Новой Таволжанке
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#Строители#Новая таволжанка#Белгород#Вячеслав Гладков#Владимир Жданов#Приграничье#Шебекинский горокруг#Обстрелы#Оперативная обстановка#Тепловой контур#Милена Фишер
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