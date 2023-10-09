Шебекинцы остались без закрытого теплового контура в холода

В Белгородской области довольно резко наступило похолодание, а вместе с тем начались вопросы о незакрытом тепловом контуре. Обещали все работы выполнить до холодов, но все — не получилось. И проблема отнюдь не в правительстве региона и строителях, а в том, что в некоторых местах обстрелы продолжаются. В частности, речь идёт о домах на улице Песчаной в Новой Таволжанке Шебекинского округа.