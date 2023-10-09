Шебекинцы остались без закрытого теплового контура в холода

Posted Сегодня, 17:45
Published Сегодня, 17:45
Modified Сегодня, 17:54
Updated Сегодня, 17:54
В Белгородской области довольно резко наступило похолодание, а вместе с тем начались вопросы о незакрытом тепловом контуре. Обещали все работы выполнить до холодов, но все — не получилось. И проблема отнюдь не в правительстве региона и строителях, а в том, что в некоторых местах обстрелы продолжаются. В частности, речь идёт о домах на улице Песчаной в Новой Таволжанке Шебекинского округа.
«Подрядчик ехать не хочет, но официального запрета на въезд к нам нет. Почему жить нам здесь не опасно, а восстанавливать — опасно?», — написал губернатору Андрей.
Губернатор ответил, что шебекинец сам должен понимать, почему дома на этой улице временно не восстанавливают — из-за обстрелов, которые могут стать причиной смерти строительных бригад.
К сожалению, у нас есть погибшие среди строителей, которые восстанавливали дома. Выгонять строительные организации на место, чтобы гибли люди, неправильно — на это никто никогда не пойдёт. Мы сможем восстанавливать там, где жизнь людей не подвергается опасности.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Прокомментировал ситуацию и глава Шебекинского округа Владимир Жданов. Он заявил, что в обязательном порядке восстановят все дома, как и обещали. Но пока что оперативная обстановка не позволяет проводить восстановительные работы на улице Песчаной в Новой Таволжанке — слишком велик риск прилётов.