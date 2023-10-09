С Дирекции ЮЗР требуют 7 млн рублей за строительство футбольного манежа в Белгороде

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Согласно картотеке дел, УКС Белгородской области обратился в Арбитражный суд Белгородской области с иском к Дирекции ЮЗР. Истец попросил взыскать неосновательное обогащение по государственному контракту на выполнение строительно-монтажных работ по строительству крытого футбольного манежа в Белгороде. Сумма требований — 7 млн рублей.
Суд иск принял и возбудил производство по делу. Стороны встретятся на собеседовании 13 ноября.
Напомним, ранее Дирекция ЮЗР подавала в суд заявление и попросила вступить в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, относительно спора между компанией «Тисайд», управлением капстроительства и минстроем Белгородской области. Подробности — в нашем материале.