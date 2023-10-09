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С Дирекции ЮЗР требуют 7 млн рублей за строительство футбольного манежа в Белгороде

С Дирекции ЮЗР требуют 7 млн рублей за строительство футбольного манежа в Белгороде

9 октября 2023, 14:31
Фото: 1MI
Суд иск принял. Истцом по делу выступил УКС Белгородской области. Собеседование состоится 13 ноября.

Согласно картотеке дел, УКС Белгородской области обратился в Арбитражный суд Белгородской области с иском к Дирекции ЮЗР. Истец попросил взыскать неосновательное обогащение по государственному контракту на выполнение строительно-монтажных работ по строительству крытого футбольного манежа в Белгороде. Сумма требований — 7 млн рублей.

Суд иск принял и возбудил производство по делу. Стороны встретятся на собеседовании 13 ноября.

Напомним, ранее Дирекция ЮЗР подавала в суд заявление и попросила вступить в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, относительно спора между компанией «Тисайд», управлением капстроительства и минстроем Белгородской области. Подробности — в нашем материале.

Суд отказал Дирекции ЮЗР вступить в качестве третьего лица по делу «Тисайда»
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#Арбитражный суд#Новости Белгорода#Белгород#Кристина Семенчук#Дирекция ЮЗР#Собеседование#Футбольный манеж#Государственный контракт#УКС Белгородской области
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