Рейтинг Белгородсоцбанка снизился после скандала с мостом в Орле

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Белгородсоцбанк потерял очки в рейтинге кредитоспособности из-за скандала при реконструкции Красного моста в Орле. Банк выступал гарантом работ. После этой истории прогноз по рейтингу изменился со стабильного на развивающийся.
Изменение связано со сменой руководства кредитора и выплатой гарантийных денег в пользу администрации Орла. Речь о сумме в 171 млн рублей, пишет издание.
Как сообщается, после выплаты гарантии банком долги перешли компании «Ремспецмост». Организация находится в процессе банкротства. Конкурсный управляющий судится с орловскими властями за выплаченные деньги. Их, к слову, пытается вернуть и сам банк, ссылаясь на то, что контракт был оформлен с существенными нарушениями.
Добавим, что судебные тяжбы начались ещё в 2022 году.