Рейтинг Белгородсоцбанка снизился после скандала с мостом в Орле

Как сообщается, после выплаты гарантии банком долги перешли компании «Ремспецмост». Организация находится в процессе банкротства. Конкурсный управляющий судится с орловскими властями за выплаченные деньги. Их, к слову, пытается вернуть и сам банк, ссылаясь на то, что контракт был оформлен с существенными нарушениями.