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Рейтинг Белгородсоцбанка снизился после скандала с мостом в Орле

Рейтинг Белгородсоцбанка снизился после скандала с мостом в Орле

9 октября 2023, 13:51
Фото: 1MI
Рейтинг надёжности Белгородсоцбанка снизился из-за истории с реконструкцией Красного моста. Банк выступал гарантом работ, но в итоге потерял очки в рейтинге кредитоспособности. Подробности сообщает «Орелtimes».

Белгородсоцбанк потерял очки в рейтинге кредитоспособности из-за скандала при реконструкции Красного моста в Орле. Банк выступал гарантом работ. После этой истории прогноз по рейтингу изменился со стабильного на развивающийся.

Изменение связано со сменой руководства кредитора и выплатой гарантийных денег в пользу администрации Орла. Речь о сумме в 171 млн рублей, пишет издание.

Как сообщается, после выплаты гарантии банком долги перешли компании «Ремспецмост». Организация находится в процессе банкротства. Конкурсный управляющий судится с орловскими властями за выплаченные деньги. Их, к слову, пытается вернуть и сам банк, ссылаясь на то, что контракт был оформлен с существенными нарушениями.

Добавим, что судебные тяжбы начались ещё в 2022 году.

Скандальный «Ремспецмост» судится с «Белгородсоцбанком» и администрацией города Орла
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#Банк#Реконструкция#Белгород#Наталья Корявых#Орёл#Белгородсоцбанк#Красный мост
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