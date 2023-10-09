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У белгородцев появились вопросы к качеству оклейки окон в школах

«Пузырьками пошли»: у белгородцев появились вопросы к качеству оклейки окон в школах

9 октября 2023, 07:42
Фото: 1MI
У белгородцев появились вопросы к качеству оклейки окон в школах

Белгородский минобр пообещал осмотреть школы и детсады с оклеенными окнами

Жительница региона пожаловалась на качество оклеивания окон общеобразовательных учреждений бронеплёнкой. Белгородка уверена, что этой работой должны были заниматься профессионалы, а не простые люди. На жалобу женщины ответил министр образования области Андрей Милёхин.
Сюжет
Школы

В белгородском министерстве образования пообещали осмотреть школы и детсады с оклеенными окнами после жалоб белгородцев. Жительница региона в соцсетях обратилась к властям и раскритиковала качество работ по нанесению бронеплёнки.

«Оклеили окна — это хорошо. Только как? Кто потом за жизни будет отвечать? Воспитатели, родители, учителя? <…> Вы вообще видели, как они оклеены? Где пузырьками пошли, где — с разводами мыльными. Подрезаны, что даже от резинки они на незначительном расстоянии, а так не должно быть. Это безобразие не спасёт», — пишет женщина.

Белгородка уверена, что работой по оклеиванию бронеплёнкой должны заниматься профессионалы, а не обычные люди. Также она добавила, что оклеенные окна и мешки не спасут.

Жительнице региона ответил министр образования области Андрей Милёхин. По его словам, оклеивание окон — это одна из мер безопасности.

Подчёркиваю: одна из мер. Деньги на оклейку окон не выделялись. Процесс оклейки осуществлялся силами педагогических работников и родителей, добровольно пожелавших помочь.
Андрей Милёхин, министр образования Белгородской области

Чиновник попросил женщину написать, к какому конкретно образовательному учреждению у неё возникли претензии. Он также пообещал исправить недостатки, если они найдутся.

Белгородка заявила, что объехать нужно все 433 общеобразовательные организации. Особенно это касается районов.

Обязательно посмотрим все организации, которые оклеены.
Андрей Милёхин

Напомним, накануне губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что работы по оклеиванию окон школ и детсадов бронеплёнкой завершились.

В Белгородской области закончили оклеивать окна школ бронеплёнкой
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#Белгородская область#Образование#Школы#Детсады#Жалоба#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Андрей Милёхин#Бронеплёнка
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