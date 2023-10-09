«Пузырьками пошли»: у белгородцев появились вопросы к качеству оклейки окон в школах

«Оклеили окна — это хорошо. Только как? Кто потом за жизни будет отвечать? Воспитатели, родители, учителя? <…> Вы вообще видели, как они оклеены? Где пузырьками пошли, где — с разводами мыльными. Подрезаны, что даже от резинки они на незначительном расстоянии, а так не должно быть. Это безобразие не спасёт», — пишет женщина.