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Тюльпаны

«Пир во время чумы». Мэрия ответила на претензии белгородцев по закупке тюльпанов

9 октября 2023, 12:47
Фото: 1MI
Тюльпаны

В мэрии объяснили, зачем Белгороду понадобились тюльпаны за 54 млн

Крупная закупка появилась в минувшие выходные. Белгородка обратилась к властям и попросила остановить «бездумную трату денег». В горадминистрации объяснили, что луковицы тюльпанов закупают для фестивалей, а цветочное оформление требует ежегодного обновления.

Не всех белгородцев обрадовала новость о новой закупке тюльпанов. Жительница региона обратилась к властям с просьбой остановить, как она выразилась, «бездумную трату денег».

«Сделайте опрос жителей города, какие цветы они хотели бы видеть в парках, на бульварах. Какой-то беспредел с этими дизайнерскими заморочками — пир во время чумы», — считает белгородка.

Однако в мэрии уверены, что тюльпаны радуют людей. Закупку луковиц цветов чиновники объяснили следующим образом.

Решение о цветочном оформлении города тюльпанами было принято в 2021 году, когда в городе стартовало одно из знаковых мероприятий — «Белгород в цвету», которое так нравится горожанам и гостям города. Весной нас радует цветение тюльпанов, ну и, конечно же, фестиваль «Река в цвету».
мэрия Белгорода

В горадминистрации добавили, что цветочное оформление требует ежегодного обновления. В связи с этим для города закупают луковичные растения, которые затем высаживают в городе, в частности, на площадках фестивалей.

Ранее стало известно, что для Белгорода закупят луковицы тюльпанов и других растений на 54,1 млн рублей. Тюльпанов закупят порядка 1,3 млн штук.

В прошлом году закупили 2 млн луковиц тюльпанов на 47,6 млн рублей, а годом ранее — 3 млн луковиц на 46 млн рублей.

Для Белгорода закупили 3 млн луковиц тюльпанов на 46 млн рублей
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#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Жалоба#Мэрия#Тюльпаны#Белгород#Наталья Корявых
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