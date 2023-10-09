«Пир во время чумы». Мэрия ответила на претензии белгородцев по закупке тюльпанов

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Не всех белгородцев обрадовала новость о новой закупке тюльпанов. Жительница региона обратилась к властям с просьбой остановить, как она выразилась, «бездумную трату денег».
«Сделайте опрос жителей города, какие цветы они хотели бы видеть в парках, на бульварах. Какой-то беспредел с этими дизайнерскими заморочками — пир во время чумы», — считает белгородка.
Однако в мэрии уверены, что тюльпаны радуют людей. Закупку луковиц цветов чиновники объяснили следующим образом.
Решение о цветочном оформлении города тюльпанами было принято в 2021 году, когда в городе стартовало одно из знаковых мероприятий — «Белгород в цвету», которое так нравится горожанам и гостям города. Весной нас радует цветение тюльпанов, ну и, конечно же, фестиваль «Река в цвету».
мэрия Белгорода
В горадминистрации добавили, что цветочное оформление требует ежегодного обновления. В связи с этим для города закупают луковичные растения, которые затем высаживают в городе, в частности, на площадках фестивалей.
Ранее стало известно, что для Белгорода закупят луковицы тюльпанов и других растений на 54,1 млн рублей. Тюльпанов закупят порядка 1,3 млн штук.
В прошлом году закупили 2 млн луковиц тюльпанов на 47,6 млн рублей, а годом ранее — 3 млн луковиц на 46 млн рублей.