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Published Сегодня, 12:11

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Футбол

Опять проиграли: белгородский «Салют» уступил сопернику из Москвы

9 октября 2023, 12:11
Фото: 1MI
Футбол

Белгородский «Салют» проиграл московскому «Чертаново»

ФК «Салют» потерпел очередное поражение. На этот раз — от московского «Чертаново». Игра завершилась счётом 3:0, сообщили в группе «Салют Белгород» в соцсети.
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Футбол

«Салют» терпит череду поражений. На этот раз белгородцы проиграли московскому «Чертаново».

7 октября в столице состоялась игра второй лиги А группы «серебро» 13-го тура. Матч проходил на стадионе «Арена Чертаново» и завершился счётом 3:0 в пользу хозяев.

Игру прокомментировал главный тренер «Салюта» Виктор Навоченко. По его словам, «Салют» недоработал в обороне. Особенно повлияло то, что белгородцы пропустили первый быстрый гол.

Сначала «Чертаново» прижало нас к воротам. В результате пропустили мы гол. О чём это говорит? Недоработали. Вратарь играет, защитники стоят и смотрят. Соперник забивает гол. Катастрофа.
Виктор Навоченко, главный тренер ФК «Салют»

Навоченко добавил, что у футболистов были моменты, которые они не использовали. Он отметил, что хорошие отрезки в игре всё равно были, и от них нужно отталкиваться в дальнейшем.

Неделю назад ФК «Салют» проиграл московской «Родине-2». Навоченко тогда говорил, что имеются проблемы с составом и с игрой.

«Опять подсдулись»: белгородский «Салют» уступил московской «Родине-2»
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#Белгородская область#Спорт#Футбол#Фк салют#Матч#Белгород#Наталья Корявых#Проигрыш#Виктор навоченко#Чертаново
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