Опять проиграли: белгородский «Салют» уступил сопернику из Москвы

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
«Салют» терпит череду поражений. На этот раз белгородцы проиграли московскому «Чертаново».
7 октября в столице состоялась игра второй лиги А группы «серебро» 13-го тура. Матч проходил на стадионе «Арена Чертаново» и завершился счётом 3:0 в пользу хозяев.
Игру прокомментировал главный тренер «Салюта» Виктор Навоченко. По его словам, «Салют» недоработал в обороне. Особенно повлияло то, что белгородцы пропустили первый быстрый гол.
Сначала «Чертаново» прижало нас к воротам. В результате пропустили мы гол. О чём это говорит? Недоработали. Вратарь играет, защитники стоят и смотрят. Соперник забивает гол. Катастрофа.
Виктор Навоченко, главный тренер ФК «Салют»
Навоченко добавил, что у футболистов были моменты, которые они не использовали. Он отметил, что хорошие отрезки в игре всё равно были, и от них нужно отталкиваться в дальнейшем.
Неделю назад ФК «Салют» проиграл московской «Родине-2». Навоченко тогда говорил, что имеются проблемы с составом и с игрой.