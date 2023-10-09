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Три мемориальные доски и бюст Героя РФ появятся в Белгороде

На Аллее Героев в парке Победы в Белгороде появится бюст погибшего на СВО бойца

9 октября 2023, 10:11
Фото: 1MI
Три мемориальные доски и бюст Героя РФ появятся в Белгороде

Депутаты Белгорода обсудят установку памятных табличек и бюста Героя РФ

Памятные таблички планируется установить на фасадах школы, института и многоквартирного дома. Местом для установки бюста выбрали Аллею Героев в парке Победы. Соответствующий вопрос обсудят депутаты горсовета.

В Белгороде обсудят варианты увековечивания памяти четырёх погибших бойцов. Этот вопрос поднимут депутаты городского совета.

Исходя из документов, в парке Победы в Белгороде планируется установить бюст Дмитрия Астафьева. Местом для установки выбрали Аллею Героев.

Помимо этого, в городе появятся три мемориальные доски. Первую, посвящённую Максиму Волгину, хотят разместить на фасаде школы №36. Вторая расскажет о Николае Сапелкине — её должны установить на фасаде Белгородского юридического института МВД России имени И. Д. Путилина. Ещё одну мемориальную доску в честь Петра Петруленко могут разместить на фасаде многоквартирного дома № 11 по улице Студенческой.

Памятные таблички изготовят за средства управления культуры Белгорода. Следить за установленными досками и бюстом будет городская администрация.

Дмитрий Астафьев (1990-2023) погиб, когда прикрывал товарищей. Звезду Героя России его семье передали в августе.

Максим Волгин (1997-2022) был казаком Белгородского городского казачьего общества. Награждён орденом Мужества посмертно.

Николай Сапелкин (1981-2022) 20 лет служил в МВД. После увольнения ушёл на СВО, служил в составе воздушно-десантных войск. Награждён орденом Мужества посмертно.

Пётр Петруленко (1981-2022) был старшим сержантом. Награждён орденом Мужества посмертно.

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