На Аллее Героев в парке Победы в Белгороде появится бюст погибшего на СВО бойца

Помимо этого, в городе появятся три мемориальные доски. Первую, посвящённую Максиму Волгину, хотят разместить на фасаде школы №36. Вторая расскажет о Николае Сапелкине — её должны установить на фасаде Белгородского юридического института МВД России имени И. Д. Путилина. Ещё одну мемориальную доску в честь Петра Петруленко могут разместить на фасаде многоквартирного дома № 11 по улице Студенческой.