Голосуйте за мобильное приложение BelPay!

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С 5 по 20 октября 2023 года в 18 часов по московскому времени россияне голосуют за сервисы, которые улучшают качество их жизни.
Белгородэнергосбыт приглашает жителей региона присоединиться к выбору наиболее полезного для жизни IT-проекта и проголосовать ПРОФ-IT | BelPay за мобильное приложение BelPay!
Созданный белгородцами цифровой офис в смартфоне позволяет управлять лицевыми счетами, передавать показания счетчиков, получать документы на оплату коммунальных услуг без посещения касс и офисов, дистанционно заказывать бытовые услуги с гарантией их выполнения.
Он экономит время клиентов и сокращает расходы на комиссии при оплате коммунальных услуг.
Премия «Народное признание» учреждена в 2019 году. Ее организатором является Экспертный центр электронного государства. Ежегодно оргкомитет конкурса направляет часть средств, затраченных на компенсацию авторизации голосующих, на помощь детям с тяжелыми заболеваниями. Таким образом, каждый житель региона, который участвует в выборе победителей премии, делает небольшой вклад в благое дело.