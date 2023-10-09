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Голосуйте за мобильное приложение BelPay!

Голосуйте за мобильное приложение BelPay!

9 октября 2023, 12:00
Фото: Марина Брыткова
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Мобильное приложение BelPay для оплаты всех коммунальных услуг выдвинуто министерством цифрового развития Белгородской области на соискание премии «Народное признание» Всероссийского конкурса проектов региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ‑IT.2023».

С 5 по 20 октября 2023 года в 18 часов по московскому времени россияне голосуют за сервисы, которые улучшают качество их жизни.

Белгородэнергосбыт приглашает жителей региона присоединиться к выбору наиболее полезного для жизни IT-проекта и проголосовать ПРОФ-IT | BelPay за мобильное приложение BelPay!

Созданный белгородцами цифровой офис в смартфоне позволяет управлять лицевыми счетами, передавать показания счетчиков, получать документы на оплату коммунальных услуг без посещения касс и офисов, дистанционно заказывать бытовые услуги с гарантией их выполнения.

Он экономит время клиентов и сокращает расходы на комиссии при оплате коммунальных услуг.

Премия «Народное признание» учреждена в 2019 году. Ее организатором является Экспертный центр электронного государства. Ежегодно оргкомитет конкурса направляет часть средств, затраченных на компенсацию авторизации голосующих, на помощь детям с тяжелыми заболеваниями. Таким образом, каждый житель региона, который участвует в выборе победителей премии, делает небольшой вклад в благое дело.

Белгородэнергосбыт: электронной квитанции — зелёный свет!
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#Белгородская область#Премия#Мобильное приложение#Всероссийский конкурс#Белгород#Кристина Семенчук#Смартфон#Энергосбыт#Оплата коммунальных услуг
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