Голосуйте за мобильное приложение BelPay!

Премия «Народное признание» учреждена в 2019 году. Ее организатором является Экспертный центр электронного государства. Ежегодно оргкомитет конкурса направляет часть средств, затраченных на компенсацию авторизации голосующих, на помощь детям с тяжелыми заболеваниями. Таким образом, каждый житель региона, который участвует в выборе победителей премии, делает небольшой вклад в благое дело.