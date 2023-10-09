«Это интересы государства». Гладков — о вакцинации на белгородских предприятиях

Как губернатору Вячеслав Гладкову сообщили во время оперсовещания, на данный момент процент вакцинации сотрудников на предприятиях Белгородской области составляет всего 33%. К концу недели прогнозируют 40% — что, по словам Гладкова, «конечно, слабо».