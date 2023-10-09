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В Белгородской области предприятия не справляются с вакцинацией сотрудников

«Это интересы государства». Гладков — о вакцинации на белгородских предприятиях

9 октября 2023, 07:52
Фото: 1MI

В Белгородской области предприятия не справляются с вакцинацией сотрудников

Губернатор Вячеслав Гладков поручил ускорить темпы вакцинации на предприятиях в Белгородской области. На данный момент работы выполнены на 33%.

Как губернатору Вячеслав Гладкову сообщили во время оперсовещания, на данный момент процент вакцинации сотрудников на предприятиях Белгородской области составляет всего 33%. К концу недели прогнозируют 40% — что, по словам Гладкова, «конечно, слабо».

Фото: оперсовещание правительства региона

Чтобы ситуацию исправить, глава региона поручил в течение трёх дней вызывать руководителей предприятий, не обеспечивающих вакцинацию на должном уровне.

Речь идёт о здоровье людей, о развитии региона. Если два человека не вышли на рейс — уже проблема для всего района. Если не вышли пять-шесть врачей — то это уже практически катастрофа. То же самое и на предприятиях: все загружены, объём работы огромный. Все должны понимать, что это интересы государства. Я считаю, что нужно выходить на уровень 50%.
Вячеслав Гладков

Губернатор отметил, что в случае нехватки вакцин предприятия должны закупить их сами, «как это было и всегда».

Для обеспечения стабильности и бесперебойной работы органов власти и подведомственных учреждений губернатор поставил задачу вакцинировать всех руководителей. Отказ от прививок может привести к увеличению заболеваемости и возможным проблемам в руководящей структуре, считает Гладков.

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#Белгородская область#Врачи#Вакцинация#Предприятия#Белгород#Вячеслав Гладков#Государство#Руководители#Артем Черненко
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