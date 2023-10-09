«Это интересы государства». Гладков — о вакцинации на белгородских предприятиях

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
Как губернатору Вячеслав Гладкову сообщили во время оперсовещания, на данный момент процент вакцинации сотрудников на предприятиях Белгородской области составляет всего 33%. К концу недели прогнозируют 40% — что, по словам Гладкова, «конечно, слабо».
Чтобы ситуацию исправить, глава региона поручил в течение трёх дней вызывать руководителей предприятий, не обеспечивающих вакцинацию на должном уровне.
Речь идёт о здоровье людей, о развитии региона. Если два человека не вышли на рейс — уже проблема для всего района. Если не вышли пять-шесть врачей — то это уже практически катастрофа. То же самое и на предприятиях: все загружены, объём работы огромный. Все должны понимать, что это интересы государства. Я считаю, что нужно выходить на уровень 50%.
Вячеслав Гладков
Губернатор отметил, что в случае нехватки вакцин предприятия должны закупить их сами, «как это было и всегда».
Для обеспечения стабильности и бесперебойной работы органов власти и подведомственных учреждений губернатор поставил задачу вакцинировать всех руководителей. Отказ от прививок может привести к увеличению заболеваемости и возможным проблемам в руководящей структуре, считает Гладков.