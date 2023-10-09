Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:18

Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

Энергообъекты Квадры в Белгородской области переходят на зимний режим работы

Энергообъекты Квадры в Белгородской области переходят на зимний режим работы

9 октября 2023, 09:18
Фото: АО "Квадра"
Сегодня ТЭЦ и котельные Белгородской Квадры переходят на зимний режим работы.

В соответствии с распоряжениями глав муниципальных образований Белгородской области энергокомпания начала подачу тепла на социальные объекты Белгорода и Губкинского округа, а также во все подключенные к централизованному теплоснабжению здания Валуйского городского округа и Волоконовского района.

«Мы готовы поставить тепло всем нашим клиентам. Генерирующее и теплосетевое оборудование прошло необходимые ремонты и модернизацию. Сумма вложений составила более 320 млн рублей», — рассказал управляющий директор Белгородского филиала АО «Квадра» Михаил Чефранов.

Он также отметил, что в рамках подготовки к зиме энергетики заменили более 7 км ветхих тепловых сетей, выполнили капитальные ремонты трех водогрейных котлов, 1 трансформатора, а также обновили дымовые трубы ТЭЦ «Луч» и котельной «Центральная» в г. Валуйки.

Подача тепла в жилой фонд областного центра и Губкинского округа начнется сразу после выхода соответствующих распоряжений.

Всего к системе централизованного теплоснабжения Квадры будет подключено 2123 жилых дома, 263 учреждений образования, 64 — здравоохранения и 48 объектов культуры.Подключение тепла будет производиться поэтапно в течение нескольких дней.

В 2023 году курская «Квадра» заменила больше теплосетей, чем собиралась
Узнать подробнее
Читайте также:
Квадра направит 16 млн рублей на замену теплосети на Народном бульваре в Белгороде«Квадра» готовится к следующему отопительному сезону«Квадра» проложит 1 км тепловых сетей для новостроек «Новая жизнь» в Белгороде
#Белгородская область#Тепловые сети#Новости Белгорода#Модернизация#Жилой фонд#Теплоснабжение#Белгород#Кристина Семенчук#Котельные
Подпишитесь
Тепло в домах Белгорода начнёт появляться только с 11 октября
Сегодня, 06:42
Затишье? Статистика обстрелов Белгородской области за день заметно снизилась
Сегодня, 08:35
На Аллее Героев в парке Победы в Белгороде появится бюст погибшего на СВО бойца
Сегодня, 10:11
«Добивать не надо, просто привейте». Гладков — о вакцинации белгородских чиновников
Сегодня, 06:53
Белгородцев ожидает ещё одна скрининг-проверка систем оповещения населения
Сегодня, 07:27