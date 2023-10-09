Энергообъекты Квадры в Белгородской области переходят на зимний режим работы

В соответствии с распоряжениями глав муниципальных образований Белгородской области энергокомпания начала подачу тепла на социальные объекты Белгорода и Губкинского округа, а также во все подключенные к централизованному теплоснабжению здания Валуйского городского округа и Волоконовского района.