Энергообъекты Квадры в Белгородской области переходят на зимний режим работы

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
В соответствии с распоряжениями глав муниципальных образований Белгородской области энергокомпания начала подачу тепла на социальные объекты Белгорода и Губкинского округа, а также во все подключенные к централизованному теплоснабжению здания Валуйского городского округа и Волоконовского района.
«Мы готовы поставить тепло всем нашим клиентам. Генерирующее и теплосетевое оборудование прошло необходимые ремонты и модернизацию. Сумма вложений составила более 320 млн рублей», — рассказал управляющий директор Белгородского филиала АО «Квадра» Михаил Чефранов.
Он также отметил, что в рамках подготовки к зиме энергетики заменили более 7 км ветхих тепловых сетей, выполнили капитальные ремонты трех водогрейных котлов, 1 трансформатора, а также обновили дымовые трубы ТЭЦ «Луч» и котельной «Центральная» в г. Валуйки.
Подача тепла в жилой фонд областного центра и Губкинского округа начнется сразу после выхода соответствующих распоряжений.
Всего к системе централизованного теплоснабжения Квадры будет подключено 2123 жилых дома, 263 учреждений образования, 64 — здравоохранения и 48 объектов культуры.Подключение тепла будет производиться поэтапно в течение нескольких дней.