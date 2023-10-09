Двое белгородцев стали лучшими преподавателями в области музыкального искусства

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Двое белгородцев стали обладателями премии «Лучший преподаватель в области музыкального искусства — 2023». Победителями от региона признали учителя детской школы искусств имени Г. А. Обрезанова из посёлка Пятницкое Волоконовского района Александра Повидыша и преподавателя детской музыкальной школы №2 Белгорода Юлию Становкину.
Министр культуры России Ольга Любимова рассказала, какие призы полагаются победителям конкурса. Так, белгородцам должны вручить по 500 тыс. рублей.
В этом году на конкурс выдвинули 565 соискателей, лауреатами стали 150 человек из более чем 50 регионов страны. Саму премию учредили в 2022 году по указу президента Владимира Путина.