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Двое белгородцев стали лучшими преподавателями в области музыкального искусства

Двое белгородцев стали лучшими преподавателями в области музыкального искусства

9 октября 2023, 11:57
Фото: 1MI
Педагоги из Белгородской области получили премию в этом году. Им вручат по 500 тыс. рублей. Подробности сообщили в региональном правительстве.

Двое белгородцев стали обладателями премии «Лучший преподаватель в области музыкального искусства — 2023». Победителями от региона признали учителя детской школы искусств имени Г. А. Обрезанова из посёлка Пятницкое Волоконовского района Александра Повидыша и преподавателя детской музыкальной школы №2 Белгорода Юлию Становкину.

Министр культуры России Ольга Любимова рассказала, какие призы полагаются победителям конкурса. Так, белгородцам должны вручить по 500 тыс. рублей.

В этом году на конкурс выдвинули 565 соискателей, лауреатами стали 150 человек из более чем 50 регионов страны. Саму премию учредили в 2022 году по указу президента Владимира Путина.

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#Белгородская область#Образование#Премия#Волоконовский район#Лучший учитель#Белгород#Допобразование#Ольга Любимова#Александра Склярова#Музыкальное искусство
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