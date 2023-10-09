«Добивать не надо, просто привейте». Гладков — о вакцинации белгородских чиновников

Вакцинация чиновников завершилась на 96% в Белгородской области

Во время оперсовещания с правительством Белгородской области отстающие от графика чиновники из минцифры пообещали Вячеславу Гладкову «добить» всё в ближайшее время. Губернатор же в шутку посоветовал не добивать госслужащих, а всё-таки ограничиться прививкой: пока что в регионе привились на 96%.

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