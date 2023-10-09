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Губернатор Вячеслав Гладков призвал не "добивать", а вакцинировать чиновников

«Добивать не надо, просто привейте». Гладков — о вакцинации белгородских чиновников

9 октября 2023, 06:53
Фото: Bel.ru
Губернатор Вячеслав Гладков призвал не "добивать", а вакцинировать чиновников

Вакцинация чиновников завершилась на 96% в Белгородской области

Во время оперсовещания с правительством Белгородской области отстающие от графика чиновники из минцифры пообещали Вячеславу Гладкову «добить» всё в ближайшее время. Губернатор же в шутку посоветовал не добивать госслужащих, а всё-таки ограничиться прививкой: пока что в регионе привились на 96%.

Замгубернатора Дмитрий Гладский доложил, что работа по вакцинации чиновников руководящего аппарата области завершена на 96%. Госслужащих привили уже почти во всех ведомствах, отстают лишь министерство цифрового развития и управление по борьбе с коррупцией.

Вячеслав Гладков поинтересовался у министра цифрового развития Сергея Четверикова, почему тот «не бережёт сотрудников». Чиновник в ответ заверил, что «бережёт», ведь привились 77% человек. Четвериков также пообещал «добить» показатели до 100% в ближайшее время.

Добивать не надо, предлагаю просто ограничиться прививкой. Ещё раз: уделяем этому внимание не только из-за заботы о сотрудниках. В период ухудшения эпидемиологической опасности остаться без действующих органов местной и муниципальной власти — недопустимо.
Вячеслав Гладков

Губернатор отметил, что практика вакцинации хорошо показала себя во времена ковида. На завершение работы глава региона дал ещё одну неделю.

Что касается управления по борьбе с коррупцией, то много сотрудников было в отпуске. По данному направлению Гладков не переживает — «там сотрудники дисциплинированные».

Ранее губернатор дал указание обязательно привить всех руководителей органов власти и подведомственных учреждений. По мнению главы региона, отсутствие прививок может привести к повышению заболеваемости и дестабилизации руководящего аппарата.

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#Белгородская область#Прививка#Вакцинация#Чиновники#Белгород#Вячеслав Гладков#Министерство цифрового развития#Артем Черненко#Замгубернатор#Сергей Четвериков
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