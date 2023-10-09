«Добивать не надо, просто привейте». Гладков — о вакцинации белгородских чиновников

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
Замгубернатора Дмитрий Гладский доложил, что работа по вакцинации чиновников руководящего аппарата области завершена на 96%. Госслужащих привили уже почти во всех ведомствах, отстают лишь министерство цифрового развития и управление по борьбе с коррупцией.
Вячеслав Гладков поинтересовался у министра цифрового развития Сергея Четверикова, почему тот «не бережёт сотрудников». Чиновник в ответ заверил, что «бережёт», ведь привились 77% человек. Четвериков также пообещал «добить» показатели до 100% в ближайшее время.
Добивать не надо, предлагаю просто ограничиться прививкой. Ещё раз: уделяем этому внимание не только из-за заботы о сотрудниках. В период ухудшения эпидемиологической опасности остаться без действующих органов местной и муниципальной власти — недопустимо.
Вячеслав Гладков
Губернатор отметил, что практика вакцинации хорошо показала себя во времена ковида. На завершение работы глава региона дал ещё одну неделю.
Что касается управления по борьбе с коррупцией, то много сотрудников было в отпуске. По данному направлению Гладков не переживает — «там сотрудники дисциплинированные».
Ранее губернатор дал указание обязательно привить всех руководителей органов власти и подведомственных учреждений. По мнению главы региона, отсутствие прививок может привести к повышению заболеваемости и дестабилизации руководящего аппарата.