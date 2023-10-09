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Зарплата

Депутаты горсовета предложили повысить оклад мэру Белгорода

9 октября 2023, 11:11
Фото: 1MI
Зарплата
Горсовет предлагает установить оклад главы администрации города в размере 44 265 рублей. Помимо этого, предлагается увеличить ежемесячную надбавку за классный чин. Соответствующий проект решения опубликовал городской совет.

Депутаты Белгорода предложили увеличить должностной оклад мэра и ежемесячную надбавку за классный чин с 1 октября 2023 года. Соответствующий проект решения опубликовал горсовет.

Согласно документу, предлагается увеличить оклад мэра до 44 265 рублей. Ранее сумма составляла 41 957 рублей. Зарплата градоначальника складывается из оклада и надбавок. С предыдущим показателем оклада глава горадминистрации должен был зарабатывать минимум 167 тысяч рублей.

Также предлагается увеличить с 1 октября 2023 года на 5,5% фонд оплаты труда бюджетников. Добавим, что с начала месяца зарплаты должны были поднять и работникам районных администраций.

Для депутатов горсовета Белгорода, осуществлявших свои полномочия без отрыва от основной производственной или служебной деятельности в течение двух полных созывов подряд, хотят повысить ежемесячную надбавку с 13 702 рублей до 14 456 рублей.

Ещё среди предложений — увеличение надбавок за классный чин. Действительным муниципальным советникам (высшей группе должностей) первого, второго и третьего классов хотят увеличить размер надбавок до 19 370 рублей, 18 985 рублей и 18 590 рублей соответственно.

Подробнее ознакомиться с размером надбавок можно в прикреплённом скриншоте.

Надбавки за классный чинНадбавки за классный чин
Надбавки за классный чин
Фото: скриншот из проекта решения горсовета Белгорода
В Белгородской области с 1 октября повысят зарплаты, но не всем
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