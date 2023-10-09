Депутаты горсовета предложили повысить оклад мэру Белгорода

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Депутаты Белгорода предложили увеличить должностной оклад мэра и ежемесячную надбавку за классный чин с 1 октября 2023 года. Соответствующий проект решения опубликовал горсовет.
Согласно документу, предлагается увеличить оклад мэра до 44 265 рублей. Ранее сумма составляла 41 957 рублей. Зарплата градоначальника складывается из оклада и надбавок. С предыдущим показателем оклада глава горадминистрации должен был зарабатывать минимум 167 тысяч рублей.
Также предлагается увеличить с 1 октября 2023 года на 5,5% фонд оплаты труда бюджетников. Добавим, что с начала месяца зарплаты должны были поднять и работникам районных администраций.
Для депутатов горсовета Белгорода, осуществлявших свои полномочия без отрыва от основной производственной или служебной деятельности в течение двух полных созывов подряд, хотят повысить ежемесячную надбавку с 13 702 рублей до 14 456 рублей.
Ещё среди предложений — увеличение надбавок за классный чин. Действительным муниципальным советникам (высшей группе должностей) первого, второго и третьего классов хотят увеличить размер надбавок до 19 370 рублей, 18 985 рублей и 18 590 рублей соответственно.
Подробнее ознакомиться с размером надбавок можно в прикреплённом скриншоте.