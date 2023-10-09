Денис Буцаев перечислил проекты РЭО для молодежи в сфере экологии

Posted Сегодня, 18:22
Published Сегодня, 18:22
Modified Сегодня, 18:22
Updated Сегодня, 18:22
Как сообщает gorod55.ru, возглавляющий публично-правовую компанию «Российский экологический оператор» Денис Буцаев проинформировал о том, какие проекты реализуются сейчас и будут запущены в следующем году при непосредственном участии или поддержке РЭО.
«Делая ставку на молодежь, мы делаем ставку не только на завтрашний день, но и на сегодняшний. Вы формируете повестку многих площадок как благодаря своим действиям, так и опосредованным — через ваше окружение, через взрослых, в том числе через то, что во многих политических форумах уже признано повесткой молодежи. Хотел бы поблагодарить вас за участие в сегодняшнем мероприятии, надеюсь, программа получилась интересной и разнообразной», — оценил вклад молодежи в становление экологической грамотности населения глава ППК «РЭО» в рамках пленарной сессии «Зеленая повестка: точки роста и возможностей для молодежи».
По инициативе Российского экологического оператора стартовала реализация многих крупных молодежных инициатив. В 2022 году при поддержке РЭО и волонтеров-экологов «Делай!» заработало волонтерское сообщество. С весны 2022 года удалось провести несколько масштабных субботников «Зеленый десант», к которым присоединились 3405 неравнодушных граждан. В число значимых проектов также вошли всероссийская акция «Убери за собой», распространившаяся на 50 субъектов России, и акция «Открывая страну» в особо охраняемых природных зонах.
Российский экологический оператор поддерживает Росмолодежь в том, что касается экологичной организации форумов. Так, за прошлый год совместными усилиями удалось экологизировать 12 всероссийских форумов. В 2023 году — уже 20 на сегодняшний день, а до начала следующего года — еще пять форумов Росмолодежи. В 2024 году Всероссийский форум молодежи, количество участников которого должно составить 10 тысяч, также намеревается реализовать задачу по экологизации.
РЭО назначен экологическим партнером известных на всю страну форумов, таких как «Экосистема» и «Таврида». На «Экосистеме» оператор организовал два тематических клуба: «Экономика замкнутого цикла: разумное потребление и переработка» и «Экология в сфере образования», а также помог организовать отраслевую сессию «Зеленый бизнес в сфере экономики замкнутого цикла».
В грядущем году РЭО будет работать над расширением профориентационной работы, тесно взаимодействовать с региональными операторами и помогать им в реализации задач по экопросвещению.
РЭФ-2023 запланирован на 8 — 11 октября, форум будет разделен на молодежный день и деловую программу. Информация о событии представлена на сайте Российского экологического оператора.