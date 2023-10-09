Денис Буцаев перечислил проекты РЭО для молодежи в сфере экологии

«Делая ставку на молодежь, мы делаем ставку не только на завтрашний день, но и на сегодняшний. Вы формируете повестку многих площадок как благодаря своим действиям, так и опосредованным — через ваше окружение, через взрослых, в том числе через то, что во многих политических форумах уже признано повесткой молодежи. Хотел бы поблагодарить вас за участие в сегодняшнем мероприятии, надеюсь, программа получилась интересной и разнообразной», — оценил вклад молодежи в становление экологической грамотности населения глава ППК «РЭО» в рамках пленарной сессии «Зеленая повестка: точки роста и возможностей для молодежи».