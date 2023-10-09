Будем принимать меры: власти Белгорода займутся перекупщиками на рынке

Posted Сегодня, 18:45
Published Сегодня, 18:45
Modified Сегодня, 18:45
Updated Сегодня, 18:45
Градоначальнику пожаловалась местная жительница Татьяна. Она написала, что людям, которые хотят продать на рынке у детской поликлиники свои овощи и фрукты, мешают перекупщики — они заставляют их завышать цены. Из-за этого рынок стал очень дорогим. Кроме того, после рабочего дня там остаются пустые коробки и грязь — продавцы не убирают за собой.
Валентин Демидов ответил, что поручил управлению потребрынка усилить контроль за организацией торговли и обеспечением порядка в этом месте. Рядом с рынком стоят контейнеры для сбора мусора, то есть всё, что необходимо для соблюдения чистоты, там есть.
Заеду в ближайшее время на этот рынок, переговорю с продавцами. Если ситуация такая, как вы говорите, что там, действительно, работают в основном перекупщики, то будем принимать меры. Конечно, так быть не должно.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Напомним, в апреле 2023 года перекупщика билетов в драмтеатр Белгорода привлекли к ответственности. Желающий подзаработать житель областного центра продавал билеты на сайте объявлений. Но его нашли, наказали, а объявления сняли с публикации.