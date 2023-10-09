Будем принимать меры: власти Белгорода займутся перекупщиками на рынке

Градоначальнику пожаловалась местная жительница Татьяна. Она написала, что людям, которые хотят продать на рынке у детской поликлиники свои овощи и фрукты, мешают перекупщики — они заставляют их завышать цены. Из-за этого рынок стал очень дорогим. Кроме того, после рабочего дня там остаются пустые коробки и грязь — продавцы не убирают за собой.