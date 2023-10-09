Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
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Updated Сегодня, 13:48
Белгородцы поборолись за звание лучшего водителя автобуса. Всероссийский конкурс «Лучший водитель автобуса» состоялся на территории нового электробусного парка «Митино» в Москве 4–7 октября.
Белгородскую область на мероприятии представили два водителя Единой транспортной компании (ЕТК). Белгородец Роман Мотлохов боролся за звание победителя в номинации «Автобусы большой вместимости». Водитель Юрий Алейник участвовал в конкурсе в категории «Автобусы средней вместимости».
Водители показали мастерство в управлении автобусами ПАЗ и НЕФАЗ, показали знания правил дорожного движения. Конкурс проводился в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Призовые места заняли водители из Москвы, Заводоуковска, Нижнего Новгорода и Тольятти. Победители получили денежное поощрение в размере 300 тыс. рублей. За второе и третье место участникам вручили по 150 тыс. и 50 тыс. рублей соответственно.