Белгородцы поборолись за звание лучшего водителя автобуса

Всероссийский конкурс «Лучший водитель автобуса» проходил в Москве в период с 4 по 7 октября. В нём участвовали 55 водителей автобусов из 35 городов и муниципальных образований России, сообщили в региональном минтрансе.

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