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Published Сегодня, 13:23

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Updated Сегодня, 13:48

Конкурс «Лучший водитель автобуса»

Белгородцы поборолись за звание лучшего водителя автобуса

9 октября 2023, 13:23
Фото: Организатор Пассажирских Перевозок БО в соцсети
Конкурс «Лучший водитель автобуса»
Всероссийский конкурс «Лучший водитель автобуса» проходил в Москве в период с 4 по 7 октября. В нём участвовали 55 водителей автобусов из 35 городов и муниципальных образований России, сообщили в региональном минтрансе.
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Конкурс

Белгородцы поборолись за звание лучшего водителя автобуса. Всероссийский конкурс «Лучший водитель автобуса» состоялся на территории нового электробусного парка «Митино» в Москве 4–7 октября.

Белгородскую область на мероприятии представили два водителя Единой транспортной компании (ЕТК). Белгородец Роман Мотлохов боролся за звание победителя в номинации «Автобусы большой вместимости». Водитель Юрий Алейник участвовал в конкурсе в категории «Автобусы средней вместимости».

Водители показали мастерство в управлении автобусами ПАЗ и НЕФАЗ, показали знания правил дорожного движения. Конкурс проводился в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Призовые места заняли водители из Москвы, Заводоуковска, Нижнего Новгорода и Тольятти. Победители получили денежное поощрение в размере 300 тыс. рублей. За второе и третье место участникам вручили по 150 тыс. и 50 тыс. рублей соответственно.

Конкурс «Лучший водитель автобуса» Конкурс «Лучший водитель автобуса»
Конкурс «Лучший водитель автобуса» Конкурс «Лучший водитель автобуса»
Конкурс «Лучший водитель автобуса» Конкурс «Лучший водитель автобуса»
Конкурс «Лучший водитель автобуса» Конкурс «Лучший водитель автобуса»
Конкурс «Лучший водитель автобуса»
Фото: Организатор Пассажирских Перевозок БО в соцсети
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#Белгородская область#Конкурс#Водители#Автобус#Касается каждого#Белгород#Наталья Корявых#ЕТК
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