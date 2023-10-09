Белгородцев ожидает ещё одна скрининг-проверка систем оповещения населения

Дмитрий Прокопов выступил с промежуточным отчётом. Сообщается, что общий охват населения белгородской области по обеспеченности системами — 82,13%. Такой процент охвата в целом соответствует основной потребности в отношении к количеству населённых пунктов региона, которые должны быть включены в зону действия оперативного оповещения, отчитался заместитель губернатора. Также он поделился, что в ходе проверочных мероприятий во всех муниципальных образованиях задействованные средства сработали в штатном режиме, а дежурно-диспетчерский персонал к оповещению населения готов. Недостатки и замечания, которые отмечали граждане, на данный момент обобщаются и обрабатываются. Обещают, что обязательно будет проведена работа по их ликвидации.