Белгородцев ожидает ещё одна скрининг-проверка систем оповещения населения

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Дмитрий Прокопов выступил с промежуточным отчётом. Сообщается, что общий охват населения белгородской области по обеспеченности системами — 82,13%. Такой процент охвата в целом соответствует основной потребности в отношении к количеству населённых пунктов региона, которые должны быть включены в зону действия оперативного оповещения, отчитался заместитель губернатора. Также он поделился, что в ходе проверочных мероприятий во всех муниципальных образованиях задействованные средства сработали в штатном режиме, а дежурно-диспетчерский персонал к оповещению населения готов. Недостатки и замечания, которые отмечали граждане, на данный момент обобщаются и обрабатываются. Обещают, что обязательно будет проведена работа по их ликвидации.
Дмитрий Прокопов рассказал, что с руководителями исполнительных органов власти, органов местного самоуправления и объектов экономики области проводится работа, чтобы при следующей проверке выйти на готовность к работе по оповещению не менее 85%. Общие итоги и анализ прошедшей проверки систем будут озвучены на следующем собрании. Будет собрана информация от органов правительства области, муниципалитетов и МЧС. Вячеслав Гладков также предложил произвести расчёт необходимых силовых средств, чтобы перейти к выполнению 100% работы, если такое будет возможно в ближайшее время.
Для нас это не теория, а ежедневная угроза.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области.
Напомним, что по ходу обеспечения безопасности белгородцев работы по оклейке окон школ бронеплёнкой окончены. Всего — 433 общеобразовательных учреждения в приграничных районах. Помощь в закупке плёнки оказал белгородский бизнес, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.