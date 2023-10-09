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Published Сегодня, 07:27

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Updated Сегодня, 07:29

В Белгороде ликвидируют недостатки системы оповещения населения

Белгородцев ожидает ещё одна скрининг-проверка систем оповещения населения

9 октября 2023, 07:27
Фото: 1MI
В Белгороде ликвидируют недостатки системы оповещения населения
На еженедельном оперативном совещании правительства Белгородской области Дмитрий Прокопов рассказал о промежуточных итогах о работе систем оповещения населения региона. Общий итог по отчёту ещё не готов.
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МЧС

Дмитрий Прокопов выступил с промежуточным отчётом. Сообщается, что общий охват населения белгородской области по обеспеченности системами — 82,13%. Такой процент охвата в целом соответствует основной потребности в отношении к количеству населённых пунктов региона, которые должны быть включены в зону действия оперативного оповещения, отчитался заместитель губернатора. Также он поделился, что в ходе проверочных мероприятий во всех муниципальных образованиях задействованные средства сработали в штатном режиме, а дежурно-диспетчерский персонал к оповещению населения готов. Недостатки и замечания, которые отмечали граждане, на данный момент обобщаются и обрабатываются. Обещают, что обязательно будет проведена работа по их ликвидации.

Дмитрий Прокопов рассказал, что с руководителями исполнительных органов власти, органов местного самоуправления и объектов экономики области проводится работа, чтобы при следующей проверке выйти на готовность к работе по оповещению не менее 85%. Общие итоги и анализ прошедшей проверки систем будут озвучены на следующем собрании. Будет собрана информация от органов правительства области, муниципалитетов и МЧС. Вячеслав Гладков также предложил произвести расчёт необходимых силовых средств, чтобы перейти к выполнению 100% работы, если такое будет возможно в ближайшее время.

Для нас это не теория, а ежедневная угроза.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области.

Напомним, что по ходу обеспечения безопасности белгородцев работы по оклейке окон школ бронеплёнкой окончены. Всего — 433 общеобразовательных учреждения в приграничных районах. Помощь в закупке плёнки оказал белгородский бизнес, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

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#Город#Общество#Белгородская область#МЧС#Безопасность#Новости Белгорода#Белгород#Оповещение населения#Татьяна Лукащева#Муниципальные образования#Проверка системы
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