Белгородское УФАС наказало московскую компанию за срыв поставки ортезов

Как сообщили в управлении Федеральной антимонопольной службы, исполнитель подписал контракт на поставку, однако не исполнил обязательства. Согласно документу, требовалось привезти 12 туторов на голеностопный и коленный сустав, однако пациенты получили лишь один. Заказчик направил обществу претензии, однако ответа так и не получил.