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Белгородское УФАС включило московскую компанию в реестр недобросовестных поставщиков

Белгородское УФАС наказало московскую компанию за срыв поставки ортезов

9 октября 2023, 09:21
Фото: 1MI
Белгородское УФАС включило московскую компанию в реестр недобросовестных поставщиков
ООО «Стан» сорвало поставку ортезов для пострадавших из-за несчастных случаев и попало в реестр недобросовестных поставщиков. Организацию ранее включали в этот список уже 205 раз, сообщили в пресс-службе ведомства.
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УФАС

Белгородские антимонопольщики включили московское ООО «Стан» в реестр недобросовестных поставщиков. Компания сорвала поставку ортезов для пострадавших вследствие несчастных случаев.

Как сообщили в управлении Федеральной антимонопольной службы, исполнитель подписал контракт на поставку, однако не исполнил обязательства. Согласно документу, требовалось привезти 12 туторов на голеностопный и коленный сустав, однако пациенты получили лишь один. Заказчик направил обществу претензии, однако ответа так и не получил.

На рассмотрение дела в антимонопольную службу представитель поставщика не явился. В связи с этим ведомство включило организацию в реестр недобросовестных поставщиков. Компания попадала в указанный список за срыв поставок уже 205 раз.

Напомним, ранее УФАС включило в реестр недобросовестных поставщиков московское ООО «Альфа» по аналогичной причине. Похожие нарушения организация совершала не только в Белгородской области, но и в других регионах. Компания не привезла систему эндоскопической визуализации, которую заказывал областной минздрав.

Белгородская ФАС наказала московскую компанию за срыв поставки медоборудования
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#Белгородская область#УФАС#Контракт#Белгород#Наталья Корявых#Реестр недобросовестных поставщиков#Медоборудование
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