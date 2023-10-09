Белгородское УФАС наказало московскую компанию за срыв поставки ортезов

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Белгородские антимонопольщики включили московское ООО «Стан» в реестр недобросовестных поставщиков. Компания сорвала поставку ортезов для пострадавших вследствие несчастных случаев.
Как сообщили в управлении Федеральной антимонопольной службы, исполнитель подписал контракт на поставку, однако не исполнил обязательства. Согласно документу, требовалось привезти 12 туторов на голеностопный и коленный сустав, однако пациенты получили лишь один. Заказчик направил обществу претензии, однако ответа так и не получил.
На рассмотрение дела в антимонопольную службу представитель поставщика не явился. В связи с этим ведомство включило организацию в реестр недобросовестных поставщиков. Компания попадала в указанный список за срыв поставок уже 205 раз.
Напомним, ранее УФАС включило в реестр недобросовестных поставщиков московское ООО «Альфа» по аналогичной причине. Похожие нарушения организация совершала не только в Белгородской области, но и в других регионах. Компания не привезла систему эндоскопической визуализации, которую заказывал областной минздрав.