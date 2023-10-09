Белгородские предприятия заплатили 161 млн рублей после проверок налоговой

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
По официальным данным, за шесть месяцев текущего года выездные проверки налоговая провела в отношении 18 организаций, включённых в реестр МСП (малого и среднего предпринимательства). Это 0,3%.
Назначение выездных налоговых проверок осуществляется управлением только в отношении налогоплательщиков, которые применяют агрессивные схемы ухода от налогообложения. И только в отношении тех, кто после комиссий, которые мы предварительно проводим перед выездной проверкой, не услышали нас и самостоятельно не уточнили свои налоговые обязательства.
Наталия Попова
Попова добавила, что по результатам проверок с субъектов МСП дополнительно взыскали 161 млн рублей. Кроме этого налогоплательщики дополнительно уплатили 302 млн рублей.
Напомним, по итогам 2022 года субъекты МСП уплатили 24 млрд рублей, что составляет 22%. За истекший период показатель достиг 24,3%.