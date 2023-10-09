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Белгородские предприятия заплатили 161 млн рублей после проверок налоговой

Белгородские предприятия заплатили 161 млн рублей после проверок налоговой

9 октября 2023, 08:49
Фото: 1MI
Всего с начала года контрольное ведомство провело проверку на 18 предприятиях. Дополнительно взыскали 161 млн рублей. Об этом рассказала руководитель регионального УФНС Наталия Попова.

По официальным данным, за шесть месяцев текущего года выездные проверки налоговая провела в отношении 18 организаций, включённых в реестр МСП (малого и среднего предпринимательства). Это 0,3%.

Назначение выездных налоговых проверок осуществляется управлением только в отношении налогоплательщиков, которые применяют агрессивные схемы ухода от налогообложения. И только в отношении тех, кто после комиссий, которые мы предварительно проводим перед выездной проверкой, не услышали нас и самостоятельно не уточнили свои налоговые обязательства.
Наталия Попова

Попова добавила, что по результатам проверок с субъектов МСП дополнительно взыскали 161 млн рублей. Кроме этого налогоплательщики дополнительно уплатили 302 млн рублей.

Напомним, по итогам 2022 года субъекты МСП уплатили 24 млрд рублей, что составляет 22%. За истекший период показатель достиг 24,3%.

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#Белгородская область#Экономика#Малое и среднее предпринимательство#Белгород#Кристина Семенчук#МСП#Наталия Попова#Белгородские предприятия
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