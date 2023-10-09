Белгородская область лидирует в полуфиналах туристических премий

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Белгородская область победила в полуфинале туристических премий. С 5 по 7 октября в Пскове проходили финалы окружных этапов премий «Маршрут года» и Russian Event Awards. Регион занял 28 призовых мест и стал одним из лидеров по количеству отмеченных проектов.
В категории «Маршрут года» 13 белгородских проектов показали наиболее высокие результаты. Первое, второе и третье места заняли по четыре проекта. Специальным дипломом «За сохранение культурных традиций» отметили «Русскую куклу» от Глинновского сельского ДК. Победили проекты из Прохоровского, Белгородского, Корочанского районов, Яковлевского горокруга.
Также уточняется, что в номинации Russian Event Awards победителями стали 15 проектов. Призовые места получили по четыре проекта, а специальные дипломы — ещё три. В их числе — «Грильфест» от Белгорода.
Победители от региона выступят на общенациональном финале туристических премий. Мероприятие состоится в Уфе в конце октября.