Ассоциации казачества Белогорья и полиции хотят безвозмездно передать помещения

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Депутаты горсовета Белгорода обсудят вопрос передачи в безвозмездное пользование двух помещений.
Одно из них площадью 77,6 квадратных метра хотят передать на пять лет УМВД России по Белгороду. Речь идёт об участковом пункте полиции №3 ОП №1 на улице Будённого, 6.
Второе нежилое помещение площадью 75,8 квадратных метра на пять лет могут передать Ассоциации казачества Белогорья. Это помещение на Белгородском проспекте, 104б.
Кроме этого, горсовету предстоит решить, стоит ли передать на безвозмездной основе имущество из одной собственности в другую.
Депутаты предложат передать участок по адресу сельскохозяйственного производственного кооператива «Новая жизнь» (Стрелецкое, Белгородский район) из собственности региона в собственность Белгорода.
Помимо этого, предлагается передать из муниципальной собственности в областную дорогу «Подъезд к г. Белгород от автомобильной магистрали М-2 „Крым“ км.8+000 — 8+649» и участок площадью 26 174 кв. м в Белгородском районе.