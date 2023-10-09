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Ассоциации казачества Белогорья и полиции хотят безвозмездно передать помещения

Ассоциации казачества Белогорья и полиции хотят безвозмездно передать помещения

9 октября 2023, 15:51
Фото: 1MI
Речь идёт о помещениях на Будённого, 6 и Белгородском проспекте, 104б, следует из проектов решения горсовета. Помимо этого, планируется поднять вопрос о передаче имущества из муниципальной собственности в областную и наоборот.

Депутаты горсовета Белгорода обсудят вопрос передачи в безвозмездное пользование двух помещений.

Одно из них площадью 77,6 квадратных метра хотят передать на пять лет УМВД России по Белгороду. Речь идёт об участковом пункте полиции №3 ОП №1 на улице Будённого, 6.

Второе нежилое помещение площадью 75,8 квадратных метра на пять лет могут передать Ассоциации казачества Белогорья. Это помещение на Белгородском проспекте, 104б.

Кроме этого, горсовету предстоит решить, стоит ли передать на безвозмездной основе имущество из одной собственности в другую.

Депутаты предложат передать участок по адресу сельскохозяйственного производственного кооператива «Новая жизнь» (Стрелецкое, Белгородский район) из собственности региона в собственность Белгорода.

Помимо этого, предлагается передать из муниципальной собственности в областную дорогу «Подъезд к г. Белгород от автомобильной магистрали М-2 „Крым“ км.8+000 — 8+649» и участок площадью 26 174 кв. м в Белгородском районе.

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#Белгородская область#Белгородский район#Полиция#Казачество#Ассоциация#Новости Белгорода#Белгород#Александра Склярова#Передача собственности
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