Ассоциации казачества Белогорья и полиции хотят безвозмездно передать помещения

Речь идёт о помещениях на Будённого, 6 и Белгородском проспекте, 104б, следует из проектов решения горсовета. Помимо этого, планируется поднять вопрос о передаче имущества из муниципальной собственности в областную и наоборот.

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