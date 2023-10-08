В белгородском приграничье открыли три мемориальные плиты в честь участников СВО

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
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Updated Сегодня, 09:53
В Шебекино почтили память троих местных жителей, которые погибли во время выполнения боевых задач в ходе спецоперации. Всех троих бойцов наградили орденами Мужества посмертно.
В честь военнослужащих открылись три мемориальные плиты. На них появились имена рядовых Андрея Черняева, Олега Погорелова, Андрея Боровского.
Имена ребят навсегда вписаны в историю нашего Отечества, их мужество всегда будет примером самоотверженного служения и любви к Отчизне.
Владимир Жданов, глава Шебекинского горокруга
Ранее сообщалось, что семья погибшего в ходе СВО белгородца получила за него орден Мужества. Житель села Кощеево Корочанского района Виктор Якушов участвовал в спецоперации с октября 2022 года. Он погиб 26 марта 2023 года. Госнаграду он получил посмертно.