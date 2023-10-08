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В Белгородской области почтили память троих участников спецоперации

В белгородском приграничье открыли три мемориальные плиты в честь участников СВО

8 октября 2023, 09:51
Фото: Telegram-канал Алексея Красовского

В Белгородской области почтили память троих участников спецоперации

Мемориальные плиты установили в Шебекино. На них появились имена троих местных жителей, погибших в ходе спецоперации, рассказал глава горокруга Владимир Жданов.

В Шебекино почтили память троих местных жителей, которые погибли во время выполнения боевых задач в ходе спецоперации. Всех троих бойцов наградили орденами Мужества посмертно.

В честь военнослужащих открылись три мемориальные плиты. На них появились имена рядовых Андрея Черняева, Олега Погорелова, Андрея Боровского.

Имена ребят навсегда вписаны в историю нашего Отечества, их мужество всегда будет примером самоотверженного служения и любви к Отчизне.
Владимир Жданов, глава Шебекинского горокруга

Ранее сообщалось, что семья погибшего в ходе СВО белгородца получила за него орден Мужества. Житель села Кощеево Корочанского района Виктор Якушов участвовал в спецоперации с октября 2022 года. Он погиб 26 марта 2023 года. Госнаграду он получил посмертно.

Фото: Telegram-канал Владимира Жданова
Семья погибшего на СВО белгородца получила за него орден Мужества
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#Белгородская область#Шебекино#Бойцы#Орден мужества#Белгород#Наталья Корявых#Спецоперация#Владимир Жданов#Шебекинский горокруг#СВО#Мемориальные плиты
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