В белгородском приграничье открыли три мемориальные плиты в честь участников СВО

Ранее сообщалось, что семья погибшего в ходе СВО белгородца получила за него орден Мужества. Житель села Кощеево Корочанского района Виктор Якушов участвовал в спецоперации с октября 2022 года. Он погиб 26 марта 2023 года. Госнаграду он получил посмертно.