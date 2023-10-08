В Белгороде обещают похолодание

В четверг, 12 октября, вернётся тёплая погода. Ожидается от +7°С до +16°С, при этом без осадков. В конце рабочей недели, 13 октября, пройдёт дождь, температура — от +11°С до +15°С. Выходные в областном центре также обещают быть дождливыми, однако тепло сохранится.