В Белгороде обещают похолодание

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
В Белгороде синоптики обещают похолодание. В понедельник, 9 октября, в областном центре без осадков.
Согласно прогнозу сайта Gismeteo, завтра температура в областном центре опустится до +4°С…+6°С. Во вторник, 10 октября, в Белгороде пройдёт дождь. Ожидается от +3°С до +8°С. В среду, 11 октября, будет минусовая температура. Похолодает до -1°С. Однако затем воздух прогреется до +10°С.
В четверг, 12 октября, вернётся тёплая погода. Ожидается от +7°С до +16°С, при этом без осадков. В конце рабочей недели, 13 октября, пройдёт дождь, температура — от +11°С до +15°С. Выходные в областном центре также обещают быть дождливыми, однако тепло сохранится.
Тёплая погода в Белгороде останется как минимум до 20 октября.