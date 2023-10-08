Стало известно, когда в Белгороде начнётся отопительный сезон

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Жителям Белгорода рассказали, когда ждать начало отопительного сезона. Белгородцы массово обращались к властям с вопросами и просьбами по поводу отопления.
«Не надо ждать пятидневный период, услышьте народ. Теплее уже не будет», — написал один из горожан.
Мэр Валентин Демидов ответил, что отопительный сезон в Белгороде начнётся с понедельника, 9 октября. В многоквартирные дома тепло подадут 11 октября.
К подключению подготовлены объекты социальной сферы, и с понедельника мы начинаем подавать отопление в учреждения здравоохранения и образования. С 11 октября начинаем поэтапное подключение многоквартирных домов.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Правда, белгородцы всё равно недовольны, что власти следуют пятидневному нормативу. Дело в том, что отопление включают, когда на улице в течение пяти дней температура поднимается не выше +8°С.
«От ваших нормативов нам не становится теплее. Попробуйте сами пожить в таких нормативах с пожилыми и малыми детьми», — посетовал горожанин.
Жители Белгорода отдельно поинтересовались, когда ждать тепла в больницах, в частности, в перинатальном центре на улице Некрасова. Как оказалось, отопление там дали ещё 4 октября. Об этом рассказали в областном минздраве.
Запуск системы отопления перинатального центра, расположенного по улице Некрасова, начат 4 октября. Поэтапно до 6 октября подключены все корпуса. С понедельника начнётся подключение палатных корпусов областной клинической больницы Святителя Иосафа.
Андрей Иконников, министр здравоохранения Белгородской области
Однако обратившийся белгородец утверждает, что Иконникова проинформировали неправильно. По словам мужчины, в отделении патологии новорождённых отопления всё ещё нет. На это чиновник ответил, что тепло в палатных корпусах появится с понедельника, 9 октября.
От жителей региона поступили и другие жалобы. Белгородец рассказал, что вынужден платить за отопление круглый год. Он уверен, что людей «мучают».
«Летом сидим без горячей воды. В чём проблема при таких поступлениях за отопление и технологиях запустить котельную на 35-40 градусов, чтобы не мучать людей. А при похолодании добавить. Почему нас везде мучают — в поликлинике, налоговой, пенсионном и даже в своей квартире», — пишет мужчина.
Министр ЖКХ Белгородской области Алексей Ботвиньев поинтересовался у белгородца, о каком именно населённом пункте идёт речь. На момент публикации эта информация пока не сообщалась.
Напомним, в Белгородском районе уже начался отопительный сезон. 5 октября соответствующее распоряжение подписала первый заместитель главы администрации района Анна Куташова. Тепло начали подавать в образовательные учреждения.