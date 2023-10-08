Стало известно, когда в Белгороде начнётся отопительный сезон

«Летом сидим без горячей воды. В чём проблема при таких поступлениях за отопление и технологиях запустить котельную на 35-40 градусов, чтобы не мучать людей. А при похолодании добавить. Почему нас везде мучают — в поликлинике, налоговой, пенсионном и даже в своей квартире», — пишет мужчина.