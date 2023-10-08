Отопительный сезон начнётся в нескольких районах Белгородской области

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
Власти районов назвали дату начала отопительного сезона. С 9 октября в нескольких муниципалитетах Белгородской области дадут отопление.
Глава Прохоровского района Сергей Канищев сообщил, что принял решение о подаче тепла с понедельника. Сначала отопление включат в больницах, школах и детсадах.
Жители региона также поинтересовались, когда тепло дадут в Борисовке. Но не обошлось без претензий.
«Когда включат отопление в квартирах пгт Борисовка? Вы издеваетесь над людьми. Почему мы должны мерзнуть и болеть? Дети замёрзли. Включите отопление к ночи», — отметила местная жительница.
Как сообщил глава Борисовского района Владимир Переверзев, отопление включат 9 октября.
Аналогичную дату назвали власти Новооскольского горокруга. По словам главы округа Андрея Гриднева, решение о начале отопительного сезона принято в связи с резким понижением температуры. В первую очередь тепло дадут в социальных учреждениях.
Завтра, 9 октября, отопление дадут и в Губкинском горокруге. Глава муниципалитета Михаил Лобазнов сообщил, что в первую очередь тепло начнут получать социальные учреждения — больницы, школы, детские сады. Он добавил, что на это понадобится несколько дней.
Напомним, отопительный сезон в Белгороде тоже стартует 9 октября.