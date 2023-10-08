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Отопительный сезон начнётся в нескольких районах Белгородской области

Отопительный сезон начнётся в нескольких районах Белгородской области

8 октября 2023, 07:53
Фото: 1MI
Власти районов назвали даты, когда в муниципалитетах начнётся отопительный сезон. Тепло планируют подавать с 9 октября.

Власти районов назвали дату начала отопительного сезона. С 9 октября в нескольких муниципалитетах Белгородской области дадут отопление.

Глава Прохоровского района Сергей Канищев сообщил, что принял решение о подаче тепла с понедельника. Сначала отопление включат в больницах, школах и детсадах.

Жители региона также поинтересовались, когда тепло дадут в Борисовке. Но не обошлось без претензий.

«Когда включат отопление в квартирах пгт Борисовка? Вы издеваетесь над людьми. Почему мы должны мерзнуть и болеть? Дети замёрзли. Включите отопление к ночи», — отметила местная жительница.

Как сообщил глава Борисовского района Владимир Переверзев, отопление включат 9 октября.

Аналогичную дату назвали власти Новооскольского горокруга. По словам главы округа Андрея Гриднева, решение о начале отопительного сезона принято в связи с резким понижением температуры. В первую очередь тепло дадут в социальных учреждениях.

Завтра, 9 октября, отопление дадут и в Губкинском горокруге. Глава муниципалитета Михаил Лобазнов сообщил, что в первую очередь тепло начнут получать социальные учреждения — больницы, школы, детские сады. Он добавил, что на это понадобится несколько дней.

Напомним, отопительный сезон в Белгороде тоже стартует 9 октября.

Стало известно, когда в Белгороде начнётся отопительный сезон
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