Отопительный сезон начнётся в нескольких районах Белгородской области

Завтра, 9 октября, отопление дадут и в Губкинском горокруге. Глава муниципалитета Михаил Лобазнов сообщил, что в первую очередь тепло начнут получать социальные учреждения — больницы, школы, детские сады. Он добавил, что на это понадобится несколько дней.