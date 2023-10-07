В элитном доме в центре Белгорода пустили горячую воду

Напомним, горячая вода в доме после пожара котельной должна была появиться 10 сентября. Но этого не произошло. Тогда жители начали жаловаться. Как пояснили в мэрии города, возникли проблемы с поставкой газового клапана для котельной, который нужен для запуска горячей воды.