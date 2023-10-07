В элитном доме в центре Белгорода пустили горячую воду

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
По данным градоначальника, горячую воду в доме № 15 на Свято-Троицком бульваре в Белгороде пустили 6 октября. Подрядчик получил нужную деталь для котла. После этого он начал пуско-наладочные работы.
Мэр также добавил, что когда начнётся отопительный сезон, в доме будет и тепло.
На сегодняшний день работники уже отремонтировали купол. Там усилили металлические конструкции, восстановили силовые кабельные линии для электроснабжения котельной, а также восстановили кровлю.
Напомним, горячая вода в доме после пожара котельной должна была появиться 10 сентября. Но этого не произошло. Тогда жители начали жаловаться. Как пояснили в мэрии города, возникли проблемы с поставкой газового клапана для котельной, который нужен для запуска горячей воды.