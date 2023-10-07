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В элитном доме в центре Белгорода пустили горячую воду

В элитном доме в центре Белгорода пустили горячую воду

7 октября 2023, 06:27
Фото: 1MI
Речь идёт о многоэтажке №15 на Свято-Троицком бульваре. Об этом сообщил мэр областного центра Валентин Демидов. Горячей воды не было почти четыре месяца из-за пожара котельной.
Сюжет
Пожар

По данным градоначальника, горячую воду в доме № 15 на Свято-Троицком бульваре в Белгороде пустили 6 октября. Подрядчик получил нужную деталь для котла. После этого он начал пуско-наладочные работы.

Мэр также добавил, что когда начнётся отопительный сезон, в доме будет и тепло.

На сегодняшний день работники уже отремонтировали купол. Там усилили металлические конструкции, восстановили силовые кабельные линии для электроснабжения котельной, а также восстановили кровлю.

Напомним, горячая вода в доме после пожара котельной должна была появиться 10 сентября. Но этого не произошло. Тогда жители начали жаловаться. Как пояснили в мэрии города, возникли проблемы с поставкой газового клапана для котельной, который нужен для запуска горячей воды.

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#Пожар#Ремонт#Горячая вода#Отопительный сезон#Новости Белгорода#Котельная#Белгород#Кристина Семенчук#Элитный дом
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