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В белгородском селе посадили и уничтожили квадрокоптер ВСУ

В белгородском селе посадили и уничтожили квадрокоптер ВСУ

7 октября 2023, 11:56
Фото: 1MI
Всего за прошедшие сутки ВСУ обстреляли пять муниципалитетов Белгородской области. Подробности сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своих социальных сетях.
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Обстрел

По официальным данным, два артиллерийских снаряда выпустили по селу Журавлёвка в Белгородском районе. В Валуйском горокруге под миномётный обстрел попало село Вериговка. Там зафиксировали четыре прилёта.

Под гранатомётный обстрел попала окраина хутора Старый в Волоконовском районе (пять выстрелов). В этом же муниципалитете с беспилотника сбросили осколочный боеприпас на окраину хутора Плотвянка.

Били и по окраине села Пороз в Грайворонском горокруге. Противник выпустил пять миномётных снарядов.

Досталось населённым пунктам в Шебекинском горокруге. По МАПП «Шебекино» выпустили семь миномётных снарядов, по посёлку Первомайский — два. А в селе Середа средства радиоэлектронной борьбы посадили квадрокоптер противника. Аппарат уничтожили.

Ни в одном из населённых пунктов пострадавших и разрушений нет.

Напомним, утром 7 октября из РСЗО «Град» противник обстрелял посёлок Уразово в Валуйском горокруге. Погиб один мирный житель. Мужчина был на улице. Также в населённом пункте есть разрушения как домов, так и машин.

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#Белгородская область#Град#Белгород#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#Обстрел#ВСУ#РСЗО
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