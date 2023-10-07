В белгородском селе посадили и уничтожили квадрокоптер ВСУ

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
По официальным данным, два артиллерийских снаряда выпустили по селу Журавлёвка в Белгородском районе. В Валуйском горокруге под миномётный обстрел попало село Вериговка. Там зафиксировали четыре прилёта.
Под гранатомётный обстрел попала окраина хутора Старый в Волоконовском районе (пять выстрелов). В этом же муниципалитете с беспилотника сбросили осколочный боеприпас на окраину хутора Плотвянка.
Били и по окраине села Пороз в Грайворонском горокруге. Противник выпустил пять миномётных снарядов.
Досталось населённым пунктам в Шебекинском горокруге. По МАПП «Шебекино» выпустили семь миномётных снарядов, по посёлку Первомайский — два. А в селе Середа средства радиоэлектронной борьбы посадили квадрокоптер противника. Аппарат уничтожили.
Ни в одном из населённых пунктов пострадавших и разрушений нет.
Напомним, утром 7 октября из РСЗО «Град» противник обстрелял посёлок Уразово в Валуйском горокруге. Погиб один мирный житель. Мужчина был на улице. Также в населённом пункте есть разрушения как домов, так и машин.