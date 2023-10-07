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Обстрелы ВСУ, гибель мужчины и пуск горячей воды в Белгороде: как прошла суббота

Обстрелы ВСУ, гибель мужчины и пуск горячей воды в Белгороде: как прошла суббота

7 октября 2023, 16:00
Фото: 1MI
В субботу, 7 октября, жители региона обсуждали очередные обстрелы ВСУ, гибель мирного жителя, а также пуск воды в элитном доме в областном центре. Подробнее — в итогах дня Бел.Ру.

Был на улице

Утром жители двух населённых пунктов получили сообщения об обстрелах. Речь идёт о жителях села Пороз в Грайворонском горокруге и посёлка Уразово в Валуйском горокруге. Спустя время глава региона Вячеслав Гладков подтвердил, что ВСУ обстреляли Уразово из РСЗО «Град». Погиб мирный житель. Мужчина в момент обстрела находился на улице. От полученных ран он погиб на месте. Также зафиксировали ряд разрушений в домах.

Три тактические ракеты

Утром над областным центром было громко. Губернатор сообщил, что системы ПВО сбили три тактические ракеты «Точка-У». Это произошло над областным центром и Новооскольским горокругом. По предварительным данным, пострадавших и разрушений не было.

«Тёпленькая пошла»

В доме № 15 на Свято-Троицком бульваре в Белгороде пустили горячую воду. Люди ждали это почти четыре месяца. Как сообщил мэр областного центра Валентин Демидов, подрядчик получил нужную деталь для котла. После этого он начал пуско-наладочные работы. Также в доме будет и тепло, когда начнётся отопительный сезон.

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#Белгородская область#Мэр#Горячая вода#Отопительный сезон#Белгород#Кристина Семенчук#ВСУ#Разрушения#Обстрелы ВСУ#Мирный житель
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