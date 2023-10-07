Обстрелы ВСУ, гибель мужчины и пуск горячей воды в Белгороде: как прошла суббота

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Утром жители двух населённых пунктов получили сообщения об обстрелах. Речь идёт о жителях села Пороз в Грайворонском горокруге и посёлка Уразово в Валуйском горокруге. Спустя время глава региона Вячеслав Гладков подтвердил, что ВСУ обстреляли Уразово из РСЗО «Град». Погиб мирный житель. Мужчина в момент обстрела находился на улице. От полученных ран он погиб на месте. Также зафиксировали ряд разрушений в домах.
Утром над областным центром было громко. Губернатор сообщил, что системы ПВО сбили три тактические ракеты «Точка-У». Это произошло над областным центром и Новооскольским горокругом. По предварительным данным, пострадавших и разрушений не было.
В доме № 15 на Свято-Троицком бульваре в Белгороде пустили горячую воду. Люди ждали это почти четыре месяца. Как сообщил мэр областного центра Валентин Демидов, подрядчик получил нужную деталь для котла. После этого он начал пуско-наладочные работы. Также в доме будет и тепло, когда начнётся отопительный сезон.