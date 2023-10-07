Обстрелы ВСУ, гибель мужчины и пуск горячей воды в Белгороде: как прошла суббота

В доме № 15 на Свято-Троицком бульваре в Белгороде пустили горячую воду. Люди ждали это почти четыре месяца. Как сообщил мэр областного центра Валентин Демидов, подрядчик получил нужную деталь для котла. После этого он начал пуско-наладочные работы. Также в доме будет и тепло, когда начнётся отопительный сезон.