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На набережной «Берега» в Белгороде начали обустраивать парковку

На набережной «Берега» в Белгороде начали обустраивать парковку

7 октября 2023, 14:00
Фото: 1MI
В настоящее время подрядчик приступает к работам. Об этом сообщил мэр областного центра Валентин Демидов в своём Telegram-канале.

По данным градоначальника, на сегодняшний день подрядчик начинает обустраивать парковку в районе второй очереди набережной «Берега». Также исполнитель начал монтировать металлоконструкции здания спортивного кластера.

Демидов отметил, что пешеходные маршруты из тротуарной плитки и велосипедная дорожка готовы на 50%. А вот возведение олимпийской стометровки уже завершили.

С министром природопользования области Романом Юрьевичем Татаринцевым проверили ход берегоукрепительных работ на набережной. Поставили задачу к 1 декабря завершить уборку прибрежной территории от аварийных деревьев и веток, вырубку клёна ясенелистного.
Валентин Демидов

Мэр добавил, что сейчас продолжают очищать водоём от иловых отложений.

Напомним, ранее горожане высказались о выгуле собак на пляже «Берега». Люди возмущались по поводу экскрементов, которые оставляют животные. Демидов отметил, что вина лежит на владельцах собак. Но запрещать им посещать пляж с животными не будут.

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#Парковка#Мэр#Уборка#Новости Белгорода#Собаки#Белгород#Кристина Семенчук
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