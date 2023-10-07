На набережной «Берега» в Белгороде начали обустраивать парковку

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
По данным градоначальника, на сегодняшний день подрядчик начинает обустраивать парковку в районе второй очереди набережной «Берега». Также исполнитель начал монтировать металлоконструкции здания спортивного кластера.
Демидов отметил, что пешеходные маршруты из тротуарной плитки и велосипедная дорожка готовы на 50%. А вот возведение олимпийской стометровки уже завершили.
С министром природопользования области Романом Юрьевичем Татаринцевым проверили ход берегоукрепительных работ на набережной. Поставили задачу к 1 декабря завершить уборку прибрежной территории от аварийных деревьев и веток, вырубку клёна ясенелистного.
Валентин Демидов
Мэр добавил, что сейчас продолжают очищать водоём от иловых отложений.
Напомним, ранее горожане высказались о выгуле собак на пляже «Берега». Люди возмущались по поводу экскрементов, которые оставляют животные. Демидов отметил, что вина лежит на владельцах собак. Но запрещать им посещать пляж с животными не будут.