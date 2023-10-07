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Published Сегодня, 13:19

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Из Белгорода в Санкт-Петербург в декабре пустят ещё один поезд

Из Белгорода в Санкт-Петербург в декабре пустят ещё один поезд

7 октября 2023, 13:19
Фото: 1MI
Также в областном центре изменится движение поездов. Об этом говорится в Telegram-канале «Белгородская губерния».

В праздничные дни (с 4 по 6 ноября) в Белгороде изменится движение поездов. В РЖД планируют назначить более 250 дополнительных маршрутов дальнего следования. Максимальный пассажиропоток ожидается 3 и 6 ноября.

Поэтому 2 и 6 ноября из Белгорода до Москвы пустят дополнительный поезд №528. Он будет проезжать через Губкин, Старый Оскол и Елец. Отправляться из областного центра состав будет в 14:25. Прибытие в Москву на Павелецкий вокзал — в 06:08.

А с 10 декабря РЖД запустит новый график движения поездов на 2024 год. Судя по расписанию, из Белгорода в Санкт-Петербург пустят поезд №204. В декабре он будет отправляться по нечётным числам, а в январе — по чётным. Время в пути — 27 часов.

Из Белгорода поезда будет отправляться в 19:35, а прибывать на Витебский вокзал Санкт-Петербурга в 22:42.

Из-за нового графика поезд №124 Белгород-Новосибирск будет отправляться почти на час позже — в 10:00. А ещё изменится время отправление у поезда №58 Белгород — Москва (через Старый Оскол) — 16:50.

Перевозки пассажиров в поездах дальнего следования сети ОАО «РЖД» выросли на 12%
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#Старый Оскол#Поезд#Расписание#Пассажиропоток#Маршруты#Белгород#Кристина Семенчук#Движение поездов
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