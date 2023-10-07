Из Белгорода в Санкт-Петербург в декабре пустят ещё один поезд

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
В праздничные дни (с 4 по 6 ноября) в Белгороде изменится движение поездов. В РЖД планируют назначить более 250 дополнительных маршрутов дальнего следования. Максимальный пассажиропоток ожидается 3 и 6 ноября.
Поэтому 2 и 6 ноября из Белгорода до Москвы пустят дополнительный поезд №528. Он будет проезжать через Губкин, Старый Оскол и Елец. Отправляться из областного центра состав будет в 14:25. Прибытие в Москву на Павелецкий вокзал — в 06:08.
А с 10 декабря РЖД запустит новый график движения поездов на 2024 год. Судя по расписанию, из Белгорода в Санкт-Петербург пустят поезд №204. В декабре он будет отправляться по нечётным числам, а в январе — по чётным. Время в пути — 27 часов.
Из Белгорода поезда будет отправляться в 19:35, а прибывать на Витебский вокзал Санкт-Петербурга в 22:42.
Из-за нового графика поезд №124 Белгород-Новосибирск будет отправляться почти на час позже — в 10:00. А ещё изменится время отправление у поезда №58 Белгород — Москва (через Старый Оскол) — 16:50.