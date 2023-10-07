Из Белгорода в Санкт-Петербург в декабре пустят ещё один поезд

А с 10 декабря РЖД запустит новый график движения поездов на 2024 год. Судя по расписанию, из Белгорода в Санкт-Петербург пустят поезд №204. В декабре он будет отправляться по нечётным числам, а в январе — по чётным. Время в пути — 27 часов.