Гладков предложил юным белгородцам поучаствовать в сборе желудей

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
Губернатор обратился к детям в возрасте от 5 до 16 лет. Он рассказал, что каждый год в Белгородской области проходит конкурс. Всё что нужно, прийти в лесной массив и собрать как можно больше желудей.
Наши специалисты постараются помочь — чтобы из каждого жёлудя выросло прекрасное молодое дерево. Дорогие родители, замечательный повод для семейного отдыха в эти выходные. Надеюсь, что погода позволит состояться семейному празднику. Ну и детям, я думаю, что будет полезно и интересно поучаствовать в этом конкурсе.
Вячеслав Гладков
Глава региона добавил, что желуди ждут лесники. Плоды можно отнести в лесничества или сельские администрации.
Контактный телефон отдела охраны и защиты лесного фонда — (4722) 32-43-37.