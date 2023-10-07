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Published Сегодня, 08:48

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Updated Сегодня, 08:50

Гладков предложил юным белгородцам поучаствовать в сборе желудей

Гладков предложил юным белгородцам поучаствовать в сборе желудей

7 октября 2023, 08:48
Фото: Midjourney
Для этого нужно прийти в лесной массив и собрать как можно больше желудей. Зачем это необходимо, глава региона Вячеслав Гладков объяснил в своих соцсетях.
Сюжет
Конкурс

Губернатор обратился к детям в возрасте от 5 до 16 лет. Он рассказал, что каждый год в Белгородской области проходит конкурс. Всё что нужно, прийти в лесной массив и собрать как можно больше желудей.

Наши специалисты постараются помочь — чтобы из каждого жёлудя выросло прекрасное молодое дерево. Дорогие родители, замечательный повод для семейного отдыха в эти выходные. Надеюсь, что погода позволит состояться семейному празднику. Ну и детям, я думаю, что будет полезно и интересно поучаствовать в этом конкурсе.
Вячеслав Гладков

Глава региона добавил, что желуди ждут лесники. Плоды можно отнести в лесничества или сельские администрации.

Контактный телефон отдела охраны и защиты лесного фонда — (4722) 32-43-37.

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#Белгородская область#Конкурс#Администрация#Лесничество#Лесники#Белгород#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#Семейный отдых
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