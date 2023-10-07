Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:27

Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

Белгородцы смогут заверить справку об отсутствии судимости в МФЦ

Белгородцы смогут заверить справку об отсутствии судимости в МФЦ

7 октября 2023, 11:27
Фото: 1MI
Об этом сообщил министр цифрового развития Белгородской области Сергей Четвериков. Для этого нужно иметь паспорт и сообщить номер заявления.

В ходе прямого эфира к чиновнику обратился белгородец, который рассказал, что он получил на портале «Госуслуги» справку об отсутствии судимости. Мужчина распечатал документ и принёс в отдел в кадров для трудоустройства. Там ему сообщили, что нужна «живая» подпись.

Четвериков рассказал, что справку об отсутствии судимости можно заверить в МФЦ.

Можно обратиться в МФЦ, вам заверят справку. При себе необходимо иметь паспорт и узнать номер заявления в личном кабинете на «Госуслугах».
Сергей Четвериков

Ранее чиновник объяснил, почему СМС-уведомлений от МЧС не приходят при обстрелах. Министр цифрового развития также сообщил, что белгородцы жаловались на голосового помощника, который неверно определяет город Шебекино.

Чиновник заявил, что это исправили. Однако один из проектов по GPT всё ещё отказывается говорить о городе.

Четвериков прокомментировал отсутствие СМС-уведомлений от МЧС при обстрелах
Узнать подробнее
Читайте также:
Детей в спортшколе в Белгороде допустили к соревнованиям по справке косметологаПоезжайте за справкой на Украину: мать белгородки не может получить паспорт РоссииБелгородский техникум требует справку о трудоустройстве до выдачи дипломов
#Белгородская область#Госуслуги#Заявление#Трудоустройство#МФЦ#Белгород#Кристина Семенчук#Подпись
Подпишитесь
«Хищение в особо крупном размере»: ФСБ — о задержании экс-главы белгородского УФНС
Вчера, 09:35
«Попадёт — не попадёт»: в Шебекино пересмотрят автобусное сообщение из-за обстрелов
Вчера, 17:43
В элитном доме в центре Белгорода пустили горячую воду
Сегодня, 06:27
Угарный газ, оксид азота, пыль: какие вещества нашли в выбросах цемзавода и сколько?
Вчера, 16:00
Был на улице: в Белгородской области после обстрела ВСУ не стало человека
Сегодня, 08:02
В Шебекино планируют защищать остановки от обстрелов блоками
Вчера, 16:42