Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
В ходе прямого эфира к чиновнику обратился белгородец, который рассказал, что он получил на портале «Госуслуги» справку об отсутствии судимости. Мужчина распечатал документ и принёс в отдел в кадров для трудоустройства. Там ему сообщили, что нужна «живая» подпись.
Четвериков рассказал, что справку об отсутствии судимости можно заверить в МФЦ.
Можно обратиться в МФЦ, вам заверят справку. При себе необходимо иметь паспорт и узнать номер заявления в личном кабинете на «Госуслугах».
Сергей Четвериков
Чиновник заявил, что это исправили. Однако один из проектов по GPT всё ещё отказывается говорить о городе.