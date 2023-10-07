Белгородцы смогут заверить справку об отсутствии судимости в МФЦ

В ходе прямого эфира к чиновнику обратился белгородец, который рассказал, что он получил на портале «Госуслуги» справку об отсутствии судимости. Мужчина распечатал документ и принёс в отдел в кадров для трудоустройства. Там ему сообщили, что нужна «живая» подпись.