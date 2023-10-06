Жители Белгорода на время могут остаться без ТВ и радио

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Сегодня, 6 октября, в Белгороде возможны кратковременные остановки цифрового эфирного вещания. С 09:00 до 16:00 на станции будут проводиться технические работы.
Из-за них возможно прекращение трансляции:
Напомним, что в прошлом году белгородцы часто жаловались на перебои в работе телевидения. У некоторых жителей ТВ не работало несколько дней, хотя о проведении технических работ никто не предупреждал.
Тогда ситуацию прокомментировал губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, перебои были связаны с плановыми профилактическими работами. Их обещали прекратить до новогодних праздников. Однако в январе ситуация так и не улучшилась.