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Published Сегодня, 07:36

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

Отключение ТВ

Жители Белгорода на время могут остаться без ТВ и радио

6 октября 2023, 07:36
Фото: 1MI
Отключение ТВ
Кратковременные остановки трансляции некоторых каналов связаны с техническими работами. Телеканалы и радиоканалы временно прекратят свою работу 6 октября в период с 09:00 до 16:00. Об этом сообщили в мэрии города со ссылкой на Белгородский областной радиотелевизионный передающий центр (ОРТПЦ).

Сегодня, 6 октября, в Белгороде возможны кратковременные остановки цифрового эфирного вещания. С 09:00 до 16:00 на станции будут проводиться технические работы.

Из-за них возможно прекращение трансляции:

  • «Пакета программ РТС-1» (43 телеканала);
  • «Пакета программ РТРС-2» (46 телеканалов);
  • «Радио России» (107,2 МГц);
  • Радио «Маяк» (88,7 МГц);
  • Радио «Вести ФМ» (105,9 МГц).

Напомним, что в прошлом году белгородцы часто жаловались на перебои в работе телевидения. У некоторых жителей ТВ не работало несколько дней, хотя о проведении технических работ никто не предупреждал.

Тогда ситуацию прокомментировал губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, перебои были связаны с плановыми профилактическими работами. Их обещали прекратить до новогодних праздников. Однако в январе ситуация так и не улучшилась.

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#Белгородская область#Телевидение#Отключение#Новости Белгорода#Теле- и радиосигнал#Радио#Белгород#Александра Склярова
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