Вечный час пик: насколько выросли цены на такси в Белгороде этой осенью?

В maxim ситуация интереснее. Агрегатор предлагает поездки значительно дешевле, чем у других сервисов. От автовокзала до «Ситимолла» можно доехать от 80 рублей на «Легковом» и за 160 — на «Такси», только непонятно, чем отличаются эти тарифы. Тем не менее, это в два-три раза дешевле, чем у «Яндекса». Но при вызове такси оказывается, что поездка будет стоить 175 рублей, а пока ты сам не повысишь сумму ещё на 100-150 рублей, ехать к тебе никто не захочет. Таксисты могут стоять рядом, но не принимать заказ.