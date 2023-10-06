Вечный час пик: насколько выросли цены на такси в Белгороде этой осенью?

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
В первую очередь новые изменения в законе предполагают появление трёх реестров для каждого региона: перевозчиков, такси и служб заказа такси. В первом — информация о специальном разрешении на перевозку, в реестре такси — данные об авто и их владельцах, а последний реестр объединяет информацию о том, где располагается техника для получения, хранения, обработки и передачи заказов.
Агрегаторы обязаны ежедневно проверять разрешения на перевозку в реестре перевозчиков и данные в реестре такси. В случае, если у таксиста приостановлено или аннулировано разрешение, а также если в реестре такси отсутствуют данные о ТС — служба такси не может передать заказ перевозчику. В свою очередь водители обязаны прикрепить в салоне машины номер записи в реестре перевозчиков.
Новые изменения регулируют также то, каким водителям закрыта дорога в такси. Это те, у кого более трёх неоплаченных административных штрафов за нарушение ПДД, а также не прошедшие аттестацию по знанию расположения объектов разных инфраструктур в регионе, повторно лишённые прав и арестованные за административные нарушения. Также напомним, согласно региональному постановлению, лицам с судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления запрещено работать в такси.
Какой же «кнут» для служб такси подготовили нововведения в законе? Если у водителя отсутствовало или было аннулировано разрешение на перевозку, агрегатор несёт с ним солидарную ответственность. При возмещении реального ущерба, который не покрывается страховкой ОСАГО или ОСГОП, служба такси будет нести субсидиарную ответственность — то есть, выплачивать компенсацию вместо перевозчика. Также для агрегаторов приготовили крупные штрафы.
В начале лета в региональном правительстве заявили, что с новыми изменениями в законе «О такси» сокращения числа перевозчиков не будет. По федеральному закону с сентября физические лица, которые платят налог на профессиональный доход, при этом не являются ИП, могут осуществлять деятельность по перевозке пассажиров и багажа такси. И так как финансовая и административная нагрузка для предпринимателей не меняется, то и цены на поездки расти не будут.
Сегодня в Минтрансе РФ сообщили, что в некоторых регионах России цены на такси выросли на 44% с момента принятия новых изменений в законе, при этом в среднем по стране — на 5%. По мнению экспертов, до конца года, в зависимости от региона, стоимость поездок может вырасти на 10-100% — сообщил «РБК».
И всё же, с новыми требованиями и ограничениями нетрудно догадаться, что таксистов, как в службах, так и «самозанятых», стало гораздо меньше, отсюда часто высокий спрос и завышенный ценник на поездки. Мы решили посмотреть, сколько стоит поездка из одного конца города в другой в обычные часы в разных агрегаторах. Основные доступные всем сервисы, которые действуют в Белгороде — Яндекс.Такси, Uber и «Максим».
Яндекс.Такси за поездку от «МегаГринна» до «Ситимолла» просит почти 400 рублей не в пиковые часы, а от ж/д вокзала до Болховца — больше 300. Не сильно и много, учитывая, что придётся проехать через весь город. У «Убера» ситуация почти такая же — разница в 15-20 рублей в «Экономе». Поездки на более близкие расстояния не сильно дешевле — проехаться 4 минуты по центру города и на небольшое расстояние от центра до Харгоры — больше 200 рублей. Объясняет такие цены агрегатор «Высоким спросом», при этом пишет, что «Обычно в это время дешевле».
В maxim ситуация интереснее. Агрегатор предлагает поездки значительно дешевле, чем у других сервисов. От автовокзала до «Ситимолла» можно доехать от 80 рублей на «Легковом» и за 160 — на «Такси», только непонятно, чем отличаются эти тарифы. Тем не менее, это в два-три раза дешевле, чем у «Яндекса». Но при вызове такси оказывается, что поездка будет стоить 175 рублей, а пока ты сам не повысишь сумму ещё на 100-150 рублей, ехать к тебе никто не захочет. Таксисты могут стоять рядом, но не принимать заказ.
Нельзя сказать, что в Белгороде цены на такси сильно подскочили по сравнению с предыдущими месяцами. Но помимо закона «О такси» может действовать и закон подлости. Спешишь на учёбу или работу — заплати в три раза больше. Так, один из таксистов Белгорода в своём Telegram-канале рассказал о том, как вёз студента на занятия из Дубового в Майский почти за 600 рублей.
Всё это, конечно, не сравнится с тем, как иногородние таксисты «грабят» военных в Валуйском округе. Там, чтобы проехаться по городу, придётся заплатить от 700 до 1000, а за одну поездку до Россоши таксист может заработать на военнослужащем, который возвращается домой, около 10 тысяч рублей, до Москвы или Санкт-Петербурга — 50-70 тысяч. Видимо, те, кто не «вписался в параметры» нынешнего закона, решили заработать иначе — на нелегальных перевозках и угрозах местным водителям.