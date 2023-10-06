В школу пришёл хай-тек. Металлоинвест поможет обновить аудитории колледжа в Губкине

Обновлённую школу на прошлой неделе посетили генеральный директор компании Назим Эфендиев и его первый заместитель по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Юлия Мазанова в сопровождении управляющего директора Лебединского ГОКа Ильдара Искакова и главы округа Михаила Лобазнова. Гости оценили высокотехнологичную «начинку» практически всех учебных помещений: интерактивные доски и 3D-оборудование, датчики для построения графиков и математических измерений, самое современное физическое и химическое оборудование. Актовый зал превратился в мультимедийный центр, а школьная столовая спроектирована так, что легко превращается в кинозал.