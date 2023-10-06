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В школу пришёл хай-тек. Металлоинвест поможет обновить аудитории колледжа в Губкине

В школу пришёл хай-тек. Металлоинвест поможет обновить аудитории колледжа в Губкине

6 октября 2023, 09:57
В этом году после капремонта в Губкине открылась школа № 11. Здание, которое отремонтировали за счёт средств, выделенных по программе социально-экономического партнёрства Металлоинвеста с правительством региона, ждало перемен почти 60 лет.

Обновлённую школу на прошлой неделе посетили генеральный директор компании Назим Эфендиев и его первый заместитель по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Юлия Мазанова в сопровождении управляющего директора Лебединского ГОКа Ильдара Искакова и главы округа Михаила Лобазнова. Гости оценили высокотехнологичную «начинку» практически всех учебных помещений: интерактивные доски и 3D-оборудование, датчики для построения графиков и математических измерений, самое современное физическое и химическое оборудование. Актовый зал превратился в мультимедийный центр, а школьная столовая спроектирована так, что легко превращается в кинозал.

Вместе с педагогами участники обхода рассуждали о том, как помочь детям выявить и развить способности, в том числе и к инженерным профессиям, востребованным на градообразующем предприятии.

— Мы создали образовательный комплекс «СтартУм», объединивший два детских сада и две школы. Там же работают центр цифрового образования «IT-куб» и станция юных техников. Всё это позволяет выявлять у детей предпосылки к техническим специальностям, — рассказал Михаил Лобазнов. — Теперь МИСИС и Губкинский горно-политехнический колледж к этому процессу подключаем, чтобы продолжить образовательную цепочку.

В Губкинском горно-политехническом колледже Лебединский ГОК поддерживает шефские традиции. Комбинат уже не первый год помогает обустраивать современные лаборатории и мастерские. Лучшие студенты уже на третьем курсе переходят на индивидуальный учебный план и совмещают учёбу с работой на предприятии. Как отмечает директор ГГПК Николай Николаев, сегодня колледж ведёт подготовку по девяти специальностям и нескольким десяткам дополнительных профессий!

Впрочем, всё не так радужно в старом корпусе, где учатся, например, обогатители. Выйдя из современных мастерских, как будто проваливаешься в прошлый век: здесь с 1954 года мало что изменилось. Повышать престиж профессии в таких условиях невозможно, считает управляющий директор Лебединского ГОКа Ильдар Искаков.

— Здесь надо приводить в порядок всё, — резюмировал генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев и предложил включить этот проект в программу социально-экономического партнёрства в будущем году.

Анна Шишкина

Фото Николая Рыбцева

Фото: Николая Рыбцева
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#Общество#Белгородская область#Металлоинвест#Школа#Порядок#Губкинский горно-политехнический колледж#Артем Черненко
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