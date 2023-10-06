В РЭО рассказали о результатах внедрения раздельного накопления отходов в регионах РФ

Согласно данным, собранным ППК «РЭО», в целом по стране в раздельном накоплении твердых коммунальных отходов (ТКО) участвуют 59,7% населения (+3% к началу текущего года) в 77 российских регионах, это 87,4 миллиона граждан. Как сообщает gorod55.ru, итоги первых шести месяцев 2023 года показали, что для раздельного накопления в России создано 204 тысячи контейнерных площадок, на которых располагаются 358 тысяч баков. Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев назвал раздельный сбор отходов одним из приоритетов реализации реформы обращения с ТКО и формирования экономики замкнутого цикла. По плану к 2030 году вести сортировку отходов должны будут не менее 95% россиян. В этих целях реализуются меры по развитию отраслевой инфраструктуры во всех российских регионах, также ведется просветительская работа, благодаря которой сортировка отходов должна стать привычной для общества.