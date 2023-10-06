В РЭО рассказали о результатах внедрения раздельного накопления отходов в регионах РФ

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Согласно данным, собранным ППК «РЭО», в целом по стране в раздельном накоплении твердых коммунальных отходов (ТКО) участвуют 59,7% населения (+3% к началу текущего года) в 77 российских регионах, это 87,4 миллиона граждан. Как сообщает gorod55.ru, итоги первых шести месяцев 2023 года показали, что для раздельного накопления в России создано 204 тысячи контейнерных площадок, на которых располагаются 358 тысяч баков. Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев назвал раздельный сбор отходов одним из приоритетов реализации реформы обращения с ТКО и формирования экономики замкнутого цикла. По плану к 2030 году вести сортировку отходов должны будут не менее 95% россиян. В этих целях реализуются меры по развитию отраслевой инфраструктуры во всех российских регионах, также ведется просветительская работа, благодаря которой сортировка отходов должна стать привычной для общества.
В 49 субъектах запущен двухконтейнерный подход к раздельному накоплению ТКО. Такой подход подразумевает, что на контейнерных площадках должны присутствовать два вида контейнеров: для смешанных отходов и для вторичного сырья. В 19 регионах РФ действует пофракционное накопление отходов, чтобы население могло сортировать каждую фракцию отдельно. А в девяти субъектах можно встретить и первый, и второй подход к сортировке.
Выделение федеральной субсидии позволило региональным властям закупить 154 тысячи контейнеров для раздельного накопления ТКО, что помогло организовать раздельное накопление отходов в 42 субъектах. Наиболее значительный охват населения РНО зафиксирован в Центральном федеральном округе — 83,2%, а самая низкая активность в реализации такой инициативы наблюдается в Северо-Кавказском ФО — 41,2%.
По сведениям, которые передали в ППК «РЭО» регионы, кроме контейнеров для РНО, в России обслуживают население 27 тысяч специализированных пунктов приема вторичных материальных ресурсов (экопункты, экодома, экостанции, экоцентры, фандоматы).
В 39 субъектах РФ для россиян, которые сдают раздельно накопленные вторичные ресурсы, действует система выдачи вознаграждения в специализированных экопунктах. По состоянию на конец I полугодия 2023 года в России работало не менее 600 таких пунктов одновременного приема нескольких видов вторсырья.