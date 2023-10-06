В благоустройство белгородской проблемной велодорожки вложат ещё 4,4 млн рублей

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Проблемную велодорожку от Пикник-парка до теплицы решили построить, хотя ранее с подрядчиком разорвали контракт. Управление капитального строительства (УКС) Белгорода опубликовало закупку на выполнение третьего этапа по благоустройству территории в районе улицы Разуменской. Речь о строительстве упомянутой велодорожки. На это готовы потратить 4,4 млн рублей.
Закупку опубликовали 5 октября. Заявки можно подавать до 13 октября. Подрядчика определят 17-го числа. Завершить работы требуется до 30 ноября.
Деньги на строительство выделили из областного бюджета. От исполнителя требуется провести подготовительные работы, сделать парковку и водоотвод, установить объекты освещения, устроить тротуары и заняться озеленением.
В марте стало известно, что от белгородского Пикник-парка до теплицы сделают велодорожку. Она должна появиться в районе улицы Разуменской. Сделать все работы планировалось до 31 июля 2023 года. На это планировали потратить 16,8 млн рублей.
Не обошлось без проблем. Мэрия заключила контракт с фирмой «Белгороддорстрой», затем его расторгли. Стоимость контракта выросла до 17,9 млн рублей. Судя по всему, это из-за увеличения объёма работ из-за «невозможности прохождения трассы на данном участке» и «наличия инженерных коммуникаций».
Аналогичный контракт власти опубликовали в августе.