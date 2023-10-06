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Велодорожка

В благоустройство белгородской проблемной велодорожки вложат ещё 4,4 млн рублей

6 октября 2023, 14:28
Фото: 1MI
Велодорожка
В районе улицы Разуменской должна появиться велодорожка, однако ранее с ней возникли проблемы. Теперь УКС Белгорода опубликовало закупку на проведение третьего этапа работ. На эти цели готовы потратить 4,4 млн рублей, следует из данных сайта госзакупок.

Проблемную велодорожку от Пикник-парка до теплицы решили построить, хотя ранее с подрядчиком разорвали контракт. Управление капитального строительства (УКС) Белгорода опубликовало закупку на выполнение третьего этапа по благоустройству территории в районе улицы Разуменской. Речь о строительстве упомянутой велодорожки. На это готовы потратить 4,4 млн рублей.

Закупку опубликовали 5 октября. Заявки можно подавать до 13 октября. Подрядчика определят 17-го числа. Завершить работы требуется до 30 ноября.

Деньги на строительство выделили из областного бюджета. От исполнителя требуется провести подготовительные работы, сделать парковку и водоотвод, установить объекты освещения, устроить тротуары и заняться озеленением.

В марте стало известно, что от белгородского Пикник-парка до теплицы сделают велодорожку. Она должна появиться в районе улицы Разуменской. Сделать все работы планировалось до 31 июля 2023 года. На это планировали потратить 16,8 млн рублей.

Не обошлось без проблем. Мэрия заключила контракт с фирмой «Белгороддорстрой», затем его расторгли. Стоимость контракта выросла до 17,9 млн рублей. Судя по всему, это из-за увеличения объёма работ из-за «невозможности прохождения трассы на данном участке» и «наличия инженерных коммуникаций».

Аналогичный контракт власти опубликовали в августе.

схема велодорожкисхема велодорожки
схема велодорожки
Фото: сайт госзакупок
В мэрии Белгорода объяснили увеличение стоимости контракта на велодорожку
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#Белгородская область#Благоустройство#Пикник-парк#Госзакупки#Новости Белгорода#Велодорожка#Теплицы#Белгород#Наталья Корявых
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