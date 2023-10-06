В Белгородской области инвесторы могут вернуть расходы за создание инфраструктуры

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
По словам чиновника, в Белгородской области разработан механизм для новых инвестиционных проектов, который предполагает компенсацию за счёт средств областного бюджета расходов на создание инфраструктуры при реализации инвестиционных проектов.
Общий объём средств в 2022 году составил 1,2 млрд рублей. В текущем году цифра достигнет 400 млн рублей. В следующем году увеличится до 1,2 млрд рублей.
С точки зрения темпов реализации институциональных решений мы в ЦФО находимся на третьем месте. В результате наших действий с точки зрения поддержки инвестиций в 2022 году мы с показателя 168 млрд рублей в 2021-м выросли на показатель 193 млрд рублей. Рост составил порядка 15%. Такого роста не было последние пять-шесть лет до 2021-го.
Дмитрий Гладский
Гладский отметил, что на сегодняшний день стоит задача увеличить объёмы инвестиций в реальных показателях на 70% к 2030 году, если за базу учитывать 2021 год.
Достижима ли цель удвоения ВРП? Достижима. У нас в портфеле инвестиционных проектов области 156 проектов на 329 млрд рублей до 2023 года. Если они реализуются мы получим вклад ВРП 600 млрд рублей, а базовая цифра, от которой мы считаем удвоение, 900 млрд рублей. Вот и две трети только в инвестициях, помимо других факторов.
Дмитрий Гладский