В белгородской компании «Русские протеины» сменился руководитель

Также на компанию не раз подавали иски в суд за долги. Так, с «Русскими протеинами» судилась компания «Форс мажор», там требовали долг по поставкам на 24 млн рублей. А «Русские протеины Липецк» подала в суд на белгородскую компанию за то, что она не платила за аренду 11 транспортных средств, и попросила сыскать более 32 млн рублей.