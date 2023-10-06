В белгородской компании «Русские протеины» сменился руководитель

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
По данным сервиса «СПАРК», на место врио генерального директора компании «Русские протеины» после Алексея Баранова, который был на этой должности два года, пришёл Станислав Серый.
Напомним, «Русские протеины» специализируется на производстве готовых кормов для фермерских животных. Этой весной стало известно, что в компании сокращается прибыль четвёртый год подряд. При почти миллиардной выручке от продаж чистая прибыль составила 142 млн рублей.
Также на компанию не раз подавали иски в суд за долги. Так, с «Русскими протеинами» судилась компания «Форс мажор», там требовали долг по поставкам на 24 млн рублей. А «Русские протеины Липецк» подала в суд на белгородскую компанию за то, что она не платила за аренду 11 транспортных средств, и попросила сыскать более 32 млн рублей.