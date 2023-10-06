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Published Сегодня, 10:25

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Updated Сегодня, 10:27

Подпись документов

В белгородской компании «Русские протеины» сменился руководитель

6 октября 2023, 10:25
Фото: 1MI
Подпись документов
Теперь врио генерального директора организации — Станислав Серый. Ранее он был учредителем «Русских протеинов» и генеральным директором ООО «ЭЛНИС».

По данным сервиса «СПАРК», на место врио генерального директора компании «Русские протеины» после Алексея Баранова, который был на этой должности два года, пришёл Станислав Серый.

Напомним, «Русские протеины» специализируется на производстве готовых кормов для фермерских животных. Этой весной стало известно, что в компании сокращается прибыль четвёртый год подряд. При почти миллиардной выручке от продаж чистая прибыль составила 142 млн рублей.

Также на компанию не раз подавали иски в суд за долги. Так, с «Русскими протеинами» судилась компания «Форс мажор», там требовали долг по поставкам на 24 млн рублей. А «Русские протеины Липецк» подала в суд на белгородскую компанию за то, что она не платила за аренду 11 транспортных средств, и попросила сыскать более 32 млн рублей.

Компания «Русские протеины» не оплачивала долг по решению суда
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#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Руководитель#Русские протеины#Генеральный директор#Екатерина Никулина#Белгородский бизнес#Станислав Серый#Алексей Баранов
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