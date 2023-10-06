В белгородском водоканале объяснили разницу в два раза тарифов для муниципалитетов

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
По словам первого заместителя генерального директора ГУП «Белоблводоканал» Андрея Колесникова, на сегодняшний день деление тарифов проходит по территориальному признаку.
У Яковлевского горокруга свой тариф, у Алексеевского — свой и т. д. По водоснабжению сегодня минимальный тариф составляет чуть менее 24 рублей, а максимальный — превышает 49 рублей.
Андрей Колесников
Руководитель водоканала Александр Николаев добавил, что подобное деление тарифов может остаться в прошлом.
Мы сейчас пытаемся и настраиваем предприятие по установлению единого тарифа на всей территории Белгородской области, чтобы не было так, что в одном районе услуга, оказываемая водоканалом, стоит в два раза больше, чем в другом.
Александр Николаев
Напомним, Николаев также рассказал, что большую часть поступающих средств водоканал тратит на выплату зарплат и оплату электроэнергии.