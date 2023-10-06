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В белгородском водоканале объяснили разницу в два раза тарифов для муниципалитетов

В белгородском водоканале объяснили разницу в два раза тарифов для муниципалитетов

6 октября 2023, 15:15
Фото: 1MI
На сегодняшний день по водоснабжению минимальный тариф составляет чуть менее 24 рублей, а максимальный — более 49 рублей. Подробнее рассказали представители водоканала.

По словам первого заместителя генерального директора ГУП «Белоблводоканал» Андрея Колесникова, на сегодняшний день деление тарифов проходит по территориальному признаку.

У Яковлевского горокруга свой тариф, у Алексеевского — свой и т. д. По водоснабжению сегодня минимальный тариф составляет чуть менее 24 рублей, а максимальный — превышает 49 рублей.
Андрей Колесников

Руководитель водоканала Александр Николаев добавил, что подобное деление тарифов может остаться в прошлом.

Мы сейчас пытаемся и настраиваем предприятие по установлению единого тарифа на всей территории Белгородской области, чтобы не было так, что в одном районе услуга, оказываемая водоканалом, стоит в два раза больше, чем в другом.
Александр Николаев

Напомним, Николаев также рассказал, что большую часть поступающих средств водоканал тратит на выплату зарплат и оплату электроэнергии.

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#Кристина Семенчук
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