Распоряжение о начале отопительного сезона первый заместитель главы администрации района Анна Куташова подписала 5 октября на фоне прогноза синоптиков о резком похолодании. Об этом она сообщила в прямом эфире 6 октября.

6 октября в Белгородском районе начался отопительный сезон, тепло начали получать дошкольные и школьные образовательные учреждения. Следующим этапом теплоноситель пустят в системы многоквартирных домов. Уже с сегодняшнего дня системы отопления поэтапно запускаются в работу. Поэтому тепло в жилой фонд в ближайшие дни будет подано. Анна Куташова, первый заместитель главы администрации Белгородского района Напомним, 7 октября отопительный сезон начнётся в Старом Осколе. А 9 октября отопление включит Валуйский городской округ. В начале октября глава Шебекинского округа Владимир Жданов прогнозировал пуск тепла на середину октября. Где в Белгородской области уже завтра начнут отопительный сезон? Узнать подробнее Читайте также: Кто согреется первым? В Белгородской области начинается отопительный сезон Когда в Белгородской области включат отопление?