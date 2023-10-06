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Published Сегодня, 16:18

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Updated Сегодня, 16:22

В Белгородском районе начался отопительный сезон

В Белгородском районе начался отопительный сезон

6 октября 2023, 16:18
Фото: 1MI
Распоряжение о начале отопительного сезона первый заместитель главы администрации района Анна Куташова подписала 5 октября на фоне прогноза синоптиков о резком похолодании. Об этом она сообщила в прямом эфире 6 октября.

6 октября в Белгородском районе начался отопительный сезон, тепло начали получать дошкольные и школьные образовательные учреждения. Следующим этапом теплоноситель пустят в системы многоквартирных домов.

Уже с сегодняшнего дня системы отопления поэтапно запускаются в работу. Поэтому тепло в жилой фонд в ближайшие дни будет подано.
Анна Куташова, первый заместитель главы администрации Белгородского района

Напомним, 7 октября отопительный сезон начнётся в Старом Осколе. А 9 октября отопление включит Валуйский городской округ. В начале октября глава Шебекинского округа Владимир Жданов прогнозировал пуск тепла на середину октября.

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#Общество#Белгородский район#Отопительный сезон#Отопление#Белгород#Анна Куташова#Милена Фишер
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