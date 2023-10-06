Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 16:22
Updated Сегодня, 16:22
6 октября в Белгородском районе начался отопительный сезон, тепло начали получать дошкольные и школьные образовательные учреждения. Следующим этапом теплоноситель пустят в системы многоквартирных домов.
Уже с сегодняшнего дня системы отопления поэтапно запускаются в работу. Поэтому тепло в жилой фонд в ближайшие дни будет подано.
Анна Куташова, первый заместитель главы администрации Белгородского района
Напомним, 7 октября отопительный сезон начнётся в Старом Осколе. А 9 октября отопление включит Валуйский городской округ. В начале октября глава Шебекинского округа Владимир Жданов прогнозировал пуск тепла на середину октября.