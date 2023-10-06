В Белгородском районе начали ремонтировать дороги на деньги 2024 года

Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
Modified Сегодня, 17:19
Updated Сегодня, 17:19
В Никольском дороги ремонтируют в микрорайоне Центральный на улицах Курская, Рубиновая, Липецкая и Минская. В Таврово приводят в порядок улицу Парковую, в Дубовом — улицу Широкую, а в Хохлово — улицу Луговую. Их должны были ремонтировать в 2024 году, но администрация Белгородского района совместно с министерством автомобильных дорог и транспорта Белгородской области в опережающем порядке подобрали подрядчиков для ремонта семи объектов в нынешнем году. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Потребность в капитальном ремонте и обустройстве улично-дорожной сети, особенно в микрорайонах индивидуальной жилой застройки, достаточно высока. Поэтому мы стараемся не только не затягивать строительные работы, а работать с опережением, чтобы можно было как можно быстрее обеспечить потребности населения.
Анна Куташова, первый заместитель главы администрации Белгородского района
Также в 2023 году в рамках нацпроекта в Белгородском районе заканчивают ремонт ещё 14 объектов этого года протяжённостью более 10 км в Никольском, Бессоновке, Майском и Дубовом.
Напомним, в 2023 году правительство России дополнительно выделило Белгородской области 1,8 млрд рублей на капитальный ремонт 15 дорог.