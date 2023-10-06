В Белгородском районе начали ремонтировать дороги на деньги 2024 года

В Никольском дороги ремонтируют в микрорайоне Центральный на улицах Курская, Рубиновая, Липецкая и Минская. В Таврово приводят в порядок улицу Парковую, в Дубовом — улицу Широкую, а в Хохлово — улицу Луговую. Их должны были ремонтировать в 2024 году, но администрация Белгородского района совместно с министерством автомобильных дорог и транспорта Белгородской области в опережающем порядке подобрали подрядчиков для ремонта семи объектов в нынешнем году. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».