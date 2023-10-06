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Новые ограничения ожидают белгородцев из-за ярмарки

В Белгороде перекроют часть улицы и изменят маршруты 10 автобусов

6 октября 2023, 10:15
Фото: 1MI

Новые ограничения ожидают белгородцев из-за ярмарки

Причиной корректировок вновь станут торговые ряды на улице Королёва. Движение перекроют в субботу, 7 октября, с 08:00 до 15:00, предупреждает мэрия. Организатор пассажирских перевозок добавляет, что на время изменится и движение нескольких автобусов, обычно курсирующих по Королёва.

Завтра, 7 октября, на Харьковской горе в Белгороде снова ограничат движение из-за проведения фермерской ярмарки. Она пройдёт на улице Королёва с 08:00 до 15:00. На это время часть улицы перекроют для автомобилей. Стоянку и остановку транспорта запретят с 23:00 пятницы, 6 октября.

Водителям предложили объезжать перекрытый участок дороги по улицам Мокроусова, Костюкова, Губкина, Щорса и по проспекту Ватутина.

Схема ограничения остановки и стоянкиСхема ограничения остановки и стоянки
Схема перекрытия движенияСхема перекрытия движения
Схема ограничения остановки и стоянки
Фото: мэрия Белгорода

Кроме этого, в субботу временно изменят маршруты десяти автобусов. Это коснётся общественного транспорта № 2, 8, 23, 33, 35, 37, 127, 129, 147, 202. Ограничение будет действовать в субботу с 06:00 до окончания мероприятия.

Расписание сезонного пригородного маршрута № 111А в этот день не изменится: он по графику будет отправляться от улицы Королёва.

Напомним, что ярмарки проводятся в Белгороде каждую субботу с начала сентября. Здесь жители могут купить товары, изготовленные местными фермерами.

Изменённый маршрут автобусаИзменённый маршрут автобуса
Изменённый маршрут автобусаИзменённый маршрут автобуса
Изменённый маршрут автобусаИзменённый маршрут автобуса
Изменённый маршрут автобусаИзменённый маршрут автобуса
Изменённый маршрут автобусаИзменённый маршрут автобуса
Изменённый маршрут автобусаИзменённый маршрут автобуса
Изменённый маршрут автобусаИзменённый маршрут автобуса
Изменённый маршрут автобусаИзменённый маршрут автобуса
Изменённый маршрут автобуса
Фото: Организатор пассажирских перевозок
Из-за ярмарки автобусы в Белгороде вновь будут ездить по-другому
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#Белгородская область#Ограничение движения#Автобус#Ярмарка#Новости Белгорода#Перекрытие дороги#Белгород#Александра Склярова
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