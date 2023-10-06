В Белгороде перекроют часть улицы и изменят маршруты 10 автобусов

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Завтра, 7 октября, на Харьковской горе в Белгороде снова ограничат движение из-за проведения фермерской ярмарки. Она пройдёт на улице Королёва с 08:00 до 15:00. На это время часть улицы перекроют для автомобилей. Стоянку и остановку транспорта запретят с 23:00 пятницы, 6 октября.
Водителям предложили объезжать перекрытый участок дороги по улицам Мокроусова, Костюкова, Губкина, Щорса и по проспекту Ватутина.
Кроме этого, в субботу временно изменят маршруты десяти автобусов. Это коснётся общественного транспорта № 2, 8, 23, 33, 35, 37, 127, 129, 147, 202. Ограничение будет действовать в субботу с 06:00 до окончания мероприятия.
Расписание сезонного пригородного маршрута № 111А в этот день не изменится: он по графику будет отправляться от улицы Королёва.
Напомним, что ярмарки проводятся в Белгороде каждую субботу с начала сентября. Здесь жители могут купить товары, изготовленные местными фермерами.