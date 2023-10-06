В Белгороде перекроют часть улицы и изменят маршруты 10 автобусов

Завтра, 7 октября, на Харьковской горе в Белгороде снова ограничат движение из-за проведения фермерской ярмарки. Она пройдёт на улице Королёва с 08:00 до 15:00. На это время часть улицы перекроют для автомобилей. Стоянку и остановку транспорта запретят с 23:00 пятницы, 6 октября.