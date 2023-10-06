Тянут деньги: в водоканале рассказали об обслуживании новых объектов по нацпроекту

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
В ходе брифинга Николаев рассказал, что программа «Чистая вода» в рамках нацпроекта «Экология» реализуется на территории региона не первый год. В текущем году объекты, которые позволят повысить количество воды и улучшить её качество, установят в четырёх районах. На это направят более 500 млн рублей.
Всего за предыдущий год на территории области установили порядка 300 станций водоподготовки. На данный момент в регионе 414 станций водоподготовки и большая часть расходов на их содержание не была ранее заложена в тариф.
То оборудование, сети, объекты, которые нам до сих пор передаются из муниципальных образований и БИК, они тоже достаточно весомые и тянут расходы, которые ранее не были предусмотрены в тарифе.
Александр Николаев
Напомним, Николаев также рассказал, на что организация тратит средства, которые заложены в тарифе.