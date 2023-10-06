Тянут деньги: в водоканале рассказали об обслуживании новых объектов по нацпроекту

В ходе брифинга Николаев рассказал, что программа «Чистая вода» в рамках нацпроекта «Экология» реализуется на территории региона не первый год. В текущем году объекты, которые позволят повысить количество воды и улучшить её качество, установят в четырёх районах. На это направят более 500 млн рублей.