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Published Сегодня, 11:57

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Updated Сегодня, 11:59

Тянут деньги: в водоканале рассказали об обслуживании новых объектов по нацпроекту

Тянут деньги: в водоканале рассказали об обслуживании новых объектов по нацпроекту

6 октября 2023, 11:57
Фото: 1MI
Всего на территории Белгородской области установили в рамках нацпроекта «Экология» 414 станций водоподготовки. Как отметил руководитель Белоблводоканала Александр Николаев, на их содержание ранее средства в тариф не были заложены.
Сюжет
Бюджет

В ходе брифинга Николаев рассказал, что программа «Чистая вода» в рамках нацпроекта «Экология» реализуется на территории региона не первый год. В текущем году объекты, которые позволят повысить количество воды и улучшить её качество, установят в четырёх районах. На это направят более 500 млн рублей.

Всего за предыдущий год на территории области установили порядка 300 станций водоподготовки. На данный момент в регионе 414 станций водоподготовки и большая часть расходов на их содержание не была ранее заложена в тариф.

То оборудование, сети, объекты, которые нам до сих пор передаются из муниципальных образований и БИК, они тоже достаточно весомые и тянут расходы, которые ранее не были предусмотрены в тарифе.
Александр Николаев

Напомним, Николаев также рассказал, на что организация тратит средства, которые заложены в тарифе.

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#Белгородская область#Бюджет#Чистая вода#Тариф#Касается каждого#Регион#Объекты#Нацпроект#Белгород#Кристина Семенчук
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