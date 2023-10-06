Цены в автошколах Белгорода: что нужно знать и кто может отучиться бесплатно?

А если заплатил, но не сдал? Если не получится — запишут на повторное тестирование. Первое и второе повторное тестирование теории можно пройти через неделю и не позднее, чем через месяц. Практики — через неделю и не позже, чем через два месяца. Следующие повторные тестирования проводятся каждый месяц и не позднее, чем через три месяца. Можно пересдавать сколько угодно раз. Никакой оплаты за повторное тестирование не требуется.