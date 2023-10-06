Цены в автошколах Белгорода: что нужно знать и кто может отучиться бесплатно?

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Число зарегистрированного личного транспорта в Белгороде составило на конец 2022 года 336,3 легковых автомобиля на одну тысячу человек. В 2021 году — 333,1 штук. Это 534 262 авто. Такую статистику предоставил на своём сайте Белгородстат, а расчёт производился по данным МВД России.
Получение водительских прав имеет свои преимущества. Личный автомобиль делает своего владельца более мобильным, не зависящим от кого-то ещё. Поэтому все передвижения можно планировать и осуществлять самостоятельно. Кроме этого, процесс получения прав в автошколе — это получение важных навыков управления автомобилем. А главное — безопасного, согласно правилам дорожного движения. Об этом нельзя забывать.
Данные государственной статистики по Белгородской области показывают, что за 2022 год в пересчёте на 100 тысяч человек населения произошло почти 69 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Число погибших при таком же расчёте составило около 10, а получивших травмы — 88. Это включая умерших от полученных травм в течение 30 дней после происшествия.
Во-первых, необходимо проверить реестр Роспотребнадзора, а точнее лицензию автошколы. Если она устарела или даже отозвана, то лучше туда за услугами не обращаться. Иначе можно получить недействительную справку о прошедшем обучении, остаться без прав и без денег. Как проверить? Узнать ОГРН или ИНН автошколы на сайте. Они обязательно должны быть указаны там. Теперь переходим к самому интересному.
Во-вторых, есть несколько групп людей, которые могут получить права бесплатно.
Люди, которые находятся на учете по безработице, имеют возможность пройти бесплатное обучение в автошколе и получить водительские права. Однако, это доступно только в тех центрах занятости населения, которые предоставляют такую услугу. Обучение может быть связано как с вождением грузовиков, так и специального транспорта. Но получение прав категории В (легковые автомобили) или А (мотоциклы) не предусмотрено по направлению центров занятости.
Плановая программа «Содействие занятости», актуальная до 2024 года, такую возможность некоторым своим участникам тоже может дать. К примеру, бесплатно получить обучение и удостоверение могут следующие группы лиц:
Люди, у которых доход меньше прожиточного минимума и которые заключили социальный контракт на обучение, имеют возможность получить услугу в органах социальной защиты по месту жительства или в МФЦ. Иногда достаточно просто подать заявление через «Госуслуги». На данный момент, согласно законодательству, на цель по обучению в автошколе выделяют не более 30 тысяч рублей.
Напомним, что в Белгородской области уже установили прожиточный минимум на 2024 год. Сумма увеличится на 738 рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Вячеслав Гладков.
Наконец, и школьники старших классов могут рассчитывать на бесплатное получение водительские прав. Опять же — если есть такая программа. А вот для студентов, например, в профессионально-техническом училище, где готовят автомехаников, курсы по вождению являются частью образовательной программы.
Чтобы получить права на вождение, белгородцу необходимо оплатить обучение в автошколе, госпошлину и предоставить медицинское заключение. Также нужно помнить, что стоимость обучения и получения медицинской справки может различаться в зависимости от региона, города и учебного заведения. А вот государственный сбор составляет две тысячи рублей и его сумма одинакова для всех.
А если заплатил, но не сдал? Если не получится — запишут на повторное тестирование. Первое и второе повторное тестирование теории можно пройти через неделю и не позднее, чем через месяц. Практики — через неделю и не позже, чем через два месяца. Следующие повторные тестирования проводятся каждый месяц и не позднее, чем через три месяца. Можно пересдавать сколько угодно раз. Никакой оплаты за повторное тестирование не требуется.
Как указано на официальном сайте, обучение здесь стоит 23 тысячи рублей «без дополнительных и скрытых платежей». Курс состоит из 56 часов практического вождения (с инструктором по городу, занятий на автодроме и отработка упражнений) и 134 часов теории, это:
Также, как указано, на обучение можно оформить рассрочку, а также есть возможность заниматься онлайн.
«Стоимость полного курса обучения по новым программам в нашей автошколе составляет 30 000 рублей», — заявлено на официальном сайте. Срок обучения здесь — 3 месяца. Это 130 часов теории, 56 часов практики и 4 часа экзамена. Также уточняется, что курс практического вождения учтён исключительно на учебных автомобилях, т. е. с целью понижения стоимости практическое вождения на тренажёрах пройти нельзя. Обучение в рассрочку для белгородцев возможно и в этой школе.
В данной автошколе обучение белгородцам обойдётся от 27,5 тысячи. В информации также сказано, что студенты могут получить бонус-скидку в 2,5 тысячи рублей. На обучение можно взять рассрочку или оплатить с помощью материнского капитала.
Тут белгородцам, желающим получить водительские права, придётся оставить до 30 тысяч рублей. Однако школа вручит бесплатный комплект учебной литературы и комплект документов для сдачи экзамена в ГАИ. Рассрочка — есть, а при стопроцентной предоплате дополнительная скидка в тысячу рублей.
Для групп населения Белгорода, к которым относятся дети из многодетных семей, из семей с низким доходом, дети с ограниченными возможностями и дети без родителей, стоимость обучения меньше — 25 тысяч рублей при предъявлении подтверждающих документов.
Выбрать автошколу для себя в Белгороде можно и на сайтах, где собраны все «автообразовательные» учреждения города. Например, на сайтах «БелгородДром», «Автошколы.Ру» или «Все автошколы».