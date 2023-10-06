Стало известно, кто изрисовал новую остановку на «Родине» в Белгороде

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Стало известно, кто разрисовал новый остановочный павильон на «Родине». Личности хулиганов установили участковые отдела полиции №3 Белгорода. Тэги на остановке оставили 19-летний и 20-летний местные жители.
Один из ребят рассказал, что часть надписей он оставил на плёнке, которую не успели снять с новой остановки, другую часть — на потолке. Он извинился перед горожанами и пообещал впредь не разрисовывать здания и другие элементы городской среды.
В отношении хулиганов составили протоколы по статье 6.20 закона Белгородской области об административных правонарушениях («Нанесение надписей, изображений, в том числе противоречащих общим принципам морали и нравственности»). Материалы направят на рассмотрение в административную комиссию.