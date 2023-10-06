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Posted Сегодня, 13:21

Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

Рисунки подростков

Стало известно, кто изрисовал новую остановку на «Родине» в Белгороде

6 октября 2023, 13:21
Фото: "Белгород №1"
Рисунки подростков

Полиция нашла изрисовавших павильон на «Родине» белгородцев

Рисунки на остановке оставили 19-летний и 20-летний жители Белгорода. На них завели административные протоколы, отметили в региональном УМВД.

Стало известно, кто разрисовал новый остановочный павильон на «Родине». Личности хулиганов установили участковые отдела полиции №3 Белгорода. Тэги на остановке оставили 19-летний и 20-летний местные жители.

Один из ребят рассказал, что часть надписей он оставил на плёнке, которую не успели снять с новой остановки, другую часть — на потолке. Он извинился перед горожанами и пообещал впредь не разрисовывать здания и другие элементы городской среды.

В отношении хулиганов составили протоколы по статье 6.20 закона Белгородской области об административных правонарушениях («Нанесение надписей, изображений, в том числе противоречащих общим принципам морали и нравственности»). Материалы направят на рассмотрение в административную комиссию.

Полиция нашла тех, кто разрисовал новую остановку на "Родине" в Белгороде
Видео: пресс-служба УМВД России по Белгородской области
Подростки изрисовали новую остановку на «Родине» в Белгороде
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#Видео#Родина#Новости Белгорода#Рисунки#Автобусная остановка#Белгород#Павильон#Александра Склярова
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