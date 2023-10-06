Стала известна полная программа событий РЭН-2023

«На площадке Российской энергетической недели мы обсудим стратегически важные вопросы развития нефтяной, газовой и угольной промышленности в новых геополитических условиях при испытаниях для всего мирового энергетического рынка. Уделим отдельное внимание цифровизации сферы, использованию технологий будущего, искусственного интеллекта и других современных разработок», — рассказал о запланированных дискуссиях и выступлениях зампред российского правительства Александр Новак.