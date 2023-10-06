Стала известна полная программа событий РЭН-2023

Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
Modified Сегодня, 16:30
Updated Сегодня, 16:30
Как сообщает oilcapital.ru, в рамках заявленной программы планируется обсудить целый ряд тенденций трансформации и развития мирового рынка энергетики. Главным тезисом мероприятия 2023 года станет: «Новая реальность мировой энергетики: создавая будущее».
«На площадке Российской энергетической недели мы обсудим стратегически важные вопросы развития нефтяной, газовой и угольной промышленности в новых геополитических условиях при испытаниях для всего мирового энергетического рынка. Уделим отдельное внимание цифровизации сферы, использованию технологий будущего, искусственного интеллекта и других современных разработок», — рассказал о запланированных дискуссиях и выступлениях зампред российского правительства Александр Новак.
Деловая программа предстоящей РЭН-2023 поделена на 30 событий, которые рассортированы на несколько тематических блоков: «Международная повестка», «Устойчивое развитие и климат», «Научно-технологическое развитие и цифровая трансформация», «Развитие отраслей ТЭК».
«Глобальная энергетика сегодня находится под сильным давлением политической и макроэкономической неопределенности. Возможности и риски энергоперехода, новые рыночные тренды, возможные сценарии развития мировой энергетики — все эти вопросы и обсудят участники Российской энергетической недели», — прокомментировал задачи предстоящего форума советник главы государства, ответсек оргкомитета РЭН-2023 Антон Кобяков.
В перечень особенно значимых вопросов, которые будут обсуждаться на Российской энергетической неделе этого года, также войдут научно-технологическое развитие и цифровая трансформация.
Пятница, 13 октября, станет молодежным днем. В ведущем молодежном событии энергетической отрасли планируют поучаствовать порядка 1,5 тысячи молодых специалистов, учащихся школ, вузов и ссузов, а также представители органов власти, профильных организаций и университетов.
Кроме деловых событий, запланированных в рамках РЭН-2023, на площадке форума также пройдет ставшее традицией награждение победителей международной премии «Глобальная энергия» за значимую исследовательскую деятельность и научно-технические открытия. Помимо этого, пройдет вручение наград лауреатам журналистской международной премии «Энергия пера».
Организацией РЭН-2023 занимаются Фонд Росконгресс и Минэнерго России при участии столичного правительства. Информационным партнером мероприятия является медиахолдинг 1MI. Деловая программа форума доступна на официальном сайте.