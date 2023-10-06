РЭО в 2023–2024 годах готов на 68 млрд рублей профинансировать проекты в сфере ТКО

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев подчеркнул, что в РФ каждый год растёт число объектов в сфере обращения с ТКО. РЭО занимается их разработкой в связке с регионами, а также финансирует их, пишет rostovgazeta.ru.
Заместитель гендиректора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев, в свою очередь, сообщил, что в 2021–2023 годах в России было 14 подобных проектов. На 2023–2024 годы в планах создание 25 объектов для 20 субъектов РФ. Общая стоимость проектов превышает 77 млрд рублей, из которых РЭО возьмет на себя 68,3 млрд.
Эти объекты будут обрабатывать 4,3 млн тонн твёрдых коммунальных отходов и перерабатывать 1,4 млн тонн. Это приблизит достижение плановых показателей нацпроекта по снижению захоронения в 2 раза и увеличению сортировки до 100%.
В пайплайне проектов РЭО 18 концессионных соглашений с объемом инвестиций в размере 40,7 млрд рублей. Механизм концессий успешно работает с 2021 года. РЭО имеет возможность предоставлять займы, покрывающие до 95% стоимости инвестиционных проектов на срок до 12 лет. Для этого оператор размещает облигации.
Следует отметить, что по предложению РЭО в декабре 2021 года Правительство РФ приняло изменения в Постановление от 17 июля 2019 года № 906, которые были приняты в декабре 2021 года. Изменения касаются субсидирования купонного дохода по облигациям, выпускаемым РЭО, в размере 90% от ключевой ставки Банка России.