РЭО в 2023–2024 годах готов на 68 млрд рублей профинансировать проекты в сфере ТКО

Заместитель гендиректора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев, в свою очередь, сообщил, что в 2021–2023 годах в России было 14 подобных проектов. На 2023–2024 годы в планах создание 25 объектов для 20 субъектов РФ. Общая стоимость проектов превышает 77 млрд рублей, из которых РЭО возьмет на себя 68,3 млрд.